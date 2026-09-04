Primazona | Finale di stagione denso di appuntamenti: dai grandi eventi in Liguria alla vela giovanile, paralimpica e alla formazione

Il periodo di fine estate e l'inizio della stagione autunnale si confermano ricchi di impegni e traguardi per il Comitato Prima Zona della Federazione Italiana Vela (FIV), operativo su molteplici fronti per supportare lo sviluppo dello sport velico in Liguria, dai grandi eventi internazionali fino all'attività giovanile, paralimpica e formativa.

L'attività in mare ha visto il Comitato in prima linea nel supportare le eccellenze del territorio, a partire dallo spettacolare palcoscenico di Calata Anselmi a Imperia. In questa cornice si sono appena concluse con grande successo di partecipazione e condizioni meteomarine ottimali le regate del Campionato Italiano dei 12 Metri Stazza Internazionale, preludio allo storico appuntamento delle Vele d'Epoca, organizzato dallo Yacht Club Imperia in sinergia con lo Yacht Club Sanremo. Contestualmente, il Ponente ligure è protagonista con un altro evento di spicco: il Campionato Italiano della classe Dinghy a Loano, che ha richiamato circa settanta imbarcazioni, con una forte rappresentanza di atleti provenienti dal Tigullio, area in cui questa classe è storicamente radicata.

Oltre ai grandi eventi per le classi storiche e di tradizione, l'attenzione della Prima Zona rimane focalizzata sui giovani. Si stanno concludendo in questi giorni i Campionati Italiani delle classi in singolo, come Optimist e ILCA, mentre la prossima settimana a Manfredonia prenderanno il via i Campionati Italiani delle classi in doppio, tra cui i Feva ed i 420, classi che hanno già regalato eccellenti risultati internazionali nel corso della stagione.

A livello internazionale, spicca inoltre il percorso di Matilde Garaventa, atleta del Team Under 25 della Prima Zona e socia dello Yacht Club Italiano. La velista è attualmente impegnata nelle selezioni per il Campionato Europeo della classe doppio misto sui Figaro, affrontando la sfida in equipaggio con un atleta della Marina Militare. Questa collaborazione strategica mira a rafforzare le sinergie istituzionali per la crescita dei giovani talenti.

Il profondo legame tra i 72 circoli della Liguria trova una delle sue massime espressioni a Genova con la Millevele, la tradizionale veleggiata organizzata dallo Yacht Club Italiano che prevede nei prossimi giorni anche la consueta e simbolica cerimonia di consegna dei gonfaloni.

Un capitolo di primaria importanza per la Prima Zona è rappresentato dalla vela paralimpica, settore su cui il Comitato ha recentemente deliberato uno specifico stanziamento di fondi. L'obiettivo è supportare l'attività inclusiva, con particolare riferimento alla classe Hansa 303, i cui atleti sono in partenza per il Campionato Europeo di Barcellona. Un impegno reso possibile grazie al lavoro di coordinamento tecnico zonale di Umberto Verna e ai continui investimenti, in termini di risorse umane ed economiche, messi in campo da circoli e sezioni della Lega Navale.

Infine, con l'arrivo dell'autunno, la Prima Zona avvierà la programmazione formativa e tecnica per il futuro. Tra ottobre e dicembre si svolgeranno i corsi per diplomare i nuovi istruttori di primo livello, figure divenute indispensabili a fronte del forte incremento di iscrizioni registrato quest'anno dalle scuole vela estive. Tale percorso formativo sarà coordinato da Micaela Conti, affiancata da Marcella Ercoli per il raccordo con i circoli. Parallelamente, la Direzione Tecnica Zonale, guidata da Marco Iazzetta e Andrea Boscolo, inizierà a pianificare l'attività sportiva e i nuovi progetti tecnici in vista del prossimo ciclo che condurrà al 2027.