Motori | Sandro Rossi protagonista al Rally La Grande Corsa: vittoria di classe per il pilota savonese

È stato un fine settimana denso di impegni per la scuderia New Racing For Genova, protagonista contemporaneamente sia nei rally che negli slalom.

Nel Rally La Grande Corsa, evento dedicato alle vetture storiche che si è svolto sulle colline tra Torinese ed Astigiano, il sodalizio genovese si è affidato all'esperienza dell'equipaggio formato dal savonese Sandro Rossi e dal piemontese Stefano Bruno Franco. A bordo della loro Renault 5 GT Turbo, i due hanno completato le prove speciali cogliendo la diciottesima posizione nella classifica generale e vincendo la classe J1 A 2000 all’interno del 4° Raggruppamento.

Sulle strade della 53ª Garessio-San Bernardo, slalom valido per il Trofeo Nord e la Coppa ACI 1ª Zona, i piloti della New Racing For Genova si sono distinti con risultati di rilievo. Nella gara per vetture moderne il migliore è stato Damiano Furnari che, a bordo della prototipo Elia Avrio ST 09, si è issato fino alla quinta posizione assoluta ottenendo anche il terzo posto nella classe E2SC-1400.

Affermazione tra le vetture di classe N-1600 grazie a Giovanni Tumminello, autore di una prova convincente sulla sua Peugeot 106 S16, che si è preso il quarantaduesimo posto assoluto. La spedizione in terra cuneese comprendeva anche Moreno Furnari, al via nella classe A-1600 su Peugeot 208 VTi. Si è classificato in cinquantottesima posizione assoluta e quarto di classe. Bel risultato anche nella gara riservata alle storiche dove Lorenzo Lanteri, Renault 5 GT Turbo, ha chiuso al terzo posto assoluto primeggiando nella classe HST1-2000.

Note meno liete dal RAAB, Rally Alto Appennino Bolognese, dove Ennio Bini e Luca Pieri sono stati costretti al ritiro nella seconda prova speciale della gara a cui partecipavano con una Renault Clio di classe Rally3.