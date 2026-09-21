Calcio | Vado. Avanza Riolfo per la panchina rossoblu

AGGIORNAMENTO 19:30

I tam tam della sera sembrano convergere tutti su Giancarlo Riolfo. L'ex tecnico dell'Imperia sarebbe infatti il prescelto per succedere a Pastorino e Annoni

ORE 13:20

Il Vado è alla ricerca di un nuovo allenatore.

E' questa la notizia emersa nel corso della mattinata.

I primi contatti sono stati andati in porto con mister Giancarlo Riolfo, reduce dalla separazione con l'Imperia.

Per il tecnico andorese sarebbe un ritorno in Serie C nella nostra provincia, dopo l'esperienza con il Savona.

Altri due nomi sono però circolati nelle ultime ore, quello di Fabio Prosperi, ex di Cavese, Campobasso e Pianese, e di Marco Banchini nome noto agli appassionati liguri per la recente militanza con la Sanremese.

Eventuali novità sono attese nel corso della giornata.