Calcio | Coppa Liguria di Seconda Categoria. I risultati e i marcatori dopo la prima giornata

Girone 1: pareggio in rimonta per il Bordighera Sant'Ampelio contro la Polisportiva Sanremo. Ospiti in vantaggio con Nocco e Marte. La reazione arancioazzurra è arrivata con Panigada e Bellando.



Girone 2: risultato netto nell'anticipo. L'Oneglia B ha battuto 9-1 il Pontelungo Under 21. I gol per i padroni di casa sono stati realizzati da Numeroso, Ansaldo (tripletta) faccio (tripletta), Nastasi e Pellegrino.



Girone 3: anticipo del sabato pimpante al Riva. L'Albingaunia Under 21 si era portata avanti nel primo tempo con Rodriguez e Bortolini, nella ripresa la San Filippo Neri ha ribaltato i conti con Basile, Piotto e Spinelli.



Girone 4: pareggio senza reti tra Borghetto e Bardineto



Girone 5: bene il Plodio sul Murialdo. 3-1 a firma De Luca, Rarmi e Jabbi. A dieci minuti dalla fine per gli ospiti ha accorciato Riolfo



Girone 6: colpo esterno del Mallare. Lupi avanti di due gol con Marouf e Reale. Gomes ha riaperto i giochi a inizio secondo tempo, prima del 3.1 definitivo di Pistone



Girone 7: gara aperta fino alle fine tra Giusvalla e Virtus Don Bosco. Varazzini subito a segno con il rigore di Perrone. Dal dischetto è arrivato il pari di Lekaj al 20'. A metà ripresa il 2-1 ospite di Rebottaro, prima del 2-2 definitivo di Doci ancora una volta realizzato dagli undici metri.





