Pattinaggio | Dalla pista di Savona al Trofeo CONI: il sogno tricolore della MM70 Skate Roller Sport

Un prestigioso palcoscenico per il movimento sportivo giovanile azzurro. La società savonese MM70 Skate Roller Sport si prepara a scendere in pista al Trofeo Coni con tre dei suoi più promettenti atleti, pronti a mettersi in gioco nelle gare di Roller Cross e Speed Slalom. In queste specialità del Pattinaggio Inline Freestyle, la destrezza e la precisione tecnica si fondono con la pura velocità.

A guidare la rappresentativa ligure in questo importante appuntamento sarà l'allenatrice Francesca Gervasio, punto di riferimento tecnico e motivazionale per il gruppo lungo tutto il percorso di gara.

Questo traguardo premia l'impegno costante dell'associazione di Savona, valorizzando la dedizione quotidiana dimostrata in allenamento da tecnici e atleti. Per Bianca Laterza, Giacomo Fedi ed Ettore Peirano si tratta di un'opportunità preziosa per misurarsi con i migliori talenti d'Italia, vivendo un momento di forte crescita sia sul piano agonistico sia su quello umano.

La MM70 Skate Roller Sport ribadisce così il proprio ruolo attivo nel promuovere la disciplina e nell'accompagnare i giovani nel loro percorso formativo, tenendo alti i colori di Savona e della Liguria in ambito nazionale. Il focus è ora tutto puntato sulle gare: con il pieno supporto dell'allenatrice e del club, i tre portacolori liguri sono pronti a dare il massimo e a godersi ogni istante di questa sfida.