Volley | Torneo Internazionale "Sempre con Noi", a Carcare si sfideranno le portacolori di Italia, Slovenia e Macedonia del Nord

Il 26 e 27 settembre otto formazioni di Italia, Slovenia e Macedonia del Nord si sfideranno nel 17° Torneo È tutto pronto per una nuova edizione del Torneo Internazionale di Pallavolo Femminile “Sempre con Noi” – Trofeo VITRUM & GLASS, manifestazione organizzata dalla Pallavolo Carcare e giunta quest'anno alla sua 17ª edizione.



Il 26 e 27 settembre la Val Bormida tornerà a essere teatro di un importante appuntamento pallavolistico, con otto formazioni di interesse nazionale e internazionale, tre nazioni rappresentate — Italia, Slovenia e Macedonia del Nord — e due sedi di gara: Carcare e Cairo Montenotte.



A Carcare sarà di scena il Girone A, che vedrà confrontarsi Mondovì Volley, Alessandria Volley, Logatec (Slovenia) e Volano Trento.



A Cairo Montenotte, nel Girone B, saranno invece protagoniste Ankaran (Slovenia), Gazeli (Macedonia del Nord), VolleyRò Roma e L'Alba Volley.



Un parterre di assoluto interesse, con formazioni già impegnate nella preparazione della nuova stagione e accompagnate da staff tecnici di grande esperienza, pronte a dare vita a un torneo caratterizzato da qualità tecnica, agonismo e spettacolo.





Lo sport come messaggio ai giovani



“Sempre con Noi”. Un torneo nato e cresciuto grazie al lavoro della società, dei suoi dirigenti, dei tecnici, delle atlete e dei volontari che ogni anno contribuiscono alla realizzazione della manifestazione.



Per il presidente Lorenzo, però, il valore dell'evento va oltre il risultato sportivo.



«“Vorrei che questo torneo fosse anche un messaggio diretto ai nostri giovani: avvicinatevi allo sport, quello puro, pulito e non violento. Lo sport insegna il rispetto delle regole, dell'avversario e dei compagni e può contribuire concretamente a costruire una società più sicura e più attenta alle persone.

I giovani hanno bisogno di incontrarsi, di vivere relazioni sociali vere, di sentirsi parte di una squadra e di una comunità. Attraverso lo sport possono imparare valori importanti e costruire, passo dopo passo, le basi per un futuro stabile. È questa una delle ragioni per cui continuiamo a credere nel nostro torneo e nel lavoro quotidiano della Pallavolo Carcare.”»





Il riconoscimento alla carriera



Come da tradizione, anche questa diciassettesima edizione sarà accompagnata dalla consegna del “Riconoscimento alla Carriera”, un premio che nel corso degli anni è diventato una costante e un momento particolarmente significativo del Torneo “Sempre con Noi”.



Un riconoscimento attraverso il quale la Pallavolo Carcare vuole rendere omaggio a chi ha dedicato una parte importante della propria vita alla pallavolo, distinguendosi per impegno, passione, professionalità e valori sportivi.



Non soltanto un premio, quindi, ma un modo per custodire la memoria del movimento pallavolistico e trasmetterne i valori alle nuove generazioni. Un filo che unisce passato, presente e futuro e che rappresenta pienamente lo spirito con cui la Pallavolo Carcare porta avanti il proprio torneo.



Il Trofeo VITRUM & GLASS accompagnerà dunque un fine settimana nel quale Carcare e Cairo Montenotte saranno il punto di riferimento per atlete, tecnici, dirigenti e appassionati.



La macchina organizzativa della Pallavolo Carcare è al lavoro per garantire alle otto formazioni le migliori condizioni per affrontare il torneo e per offrire al pubblico un appuntamento all'altezza della tradizione del “Sempre con Noi”.



Otto squadre. Tre nazioni. Due giornate di gare. Un riconoscimento alla carriera e una grande passione: la pallavolo.



Il conto alla rovescia è iniziato: il 26 e 27 settembre il “Sempre con Noi” – Trofeo VITRUM & GLASS torna protagonista in Val Bormida.