Calcio | Prima Categoria B. Primo sabato di campionato, il Sassello taglia il nastro ad Arenzano

Torna il girone B di Prima Categoria e da prassi il sabato pomeriggio sarà la finestra costellata dal maggior numero di partite.
Saranno solo due le portacolori savonesi nella stagione 2026-27: il Sassello e la Priamar.
La formazione valligiana esordirà alle 15:00 ad Arenzano, sul terreno dell'Old Boys Rensen.
Domani spazio ai rossoblu, impegnati nel medesimo orario, al Levratto, con il Mura Angeli.
Sabato ore 16:30
Villanovese - Altarese
Domenica ore 15:00
Camporosso - Veloce
Cisano - Argentina
Golfo Dianese - Andora
Nolese - Cengio
Ospedaletti - Vallecrosia
Quiliano & Valleggia - Oneglia
Speranza - Dego