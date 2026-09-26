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Calcio | 26 settembre 2026, 13:48

Calcio | Prima Categoria B. Primo sabato di campionato, il Sassello taglia il nastro ad Arenzano

Calcio | Prima Categoria B. Primo sabato di campionato, il Sassello taglia il nastro ad Arenzano

Torna il girone B di Prima Categoria e da prassi il sabato pomeriggio sarà la finestra costellata dal maggior numero di partite.
Saranno solo due le portacolori savonesi nella stagione 2026-27: il Sassello e la Priamar.

La formazione valligiana esordirà alle 15:00 ad Arenzano, sul terreno dell'Old Boys Rensen.
Domani spazio ai rossoblu, impegnati nel medesimo orario, al Levratto, con il Mura Angeli.
 

Sabato ore 16:30
Villanovese - Altarese


Domenica ore 15:00
Camporosso - Veloce 
Cisano - Argentina
Golfo Dianese - Andora
Nolese - Cengio
Ospedaletti - Vallecrosia
Quiliano & Valleggia - Oneglia
Speranza - Dego
 

Redazione

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