Calcio | Prima Categoria B. Primo sabato di campionato, il Sassello taglia il nastro ad Arenzano

Torna il girone B di Prima Categoria e da prassi il sabato pomeriggio sarà la finestra costellata dal maggior numero di partite.

Saranno solo due le portacolori savonesi nella stagione 2026-27: il Sassello e la Priamar.



La formazione valligiana esordirà alle 15:00 ad Arenzano, sul terreno dell'Old Boys Rensen.

Domani spazio ai rossoblu, impegnati nel medesimo orario, al Levratto, con il Mura Angeli.



Sabato ore 16:30

Villanovese - Altarese



Domenica ore 15:00

Camporosso - Veloce

Cisano - Argentina

Golfo Dianese - Andora

Nolese - Cengio

Ospedaletti - Vallecrosia

Quiliano & Valleggia - Oneglia

Speranza - Dego

