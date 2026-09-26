“Schiacciare il buio”, a Savona 120 atleti nel campo da beach volley per sostenere la Neuropsichiatria infantile

Diciassette squadre e circa 120 atleti in campo per sostenere la Neuropsichiatria infantile. È il bilancio della prima edizione del torneo di beach volley “Schiacciare il buio”, che si è svolto oggi allo stabilimento Lido dei Pini di Savona con l'obiettivo di raccogliere fondi destinati alla struttura complessa di Neuropsichiatria infantile.

Una giornata di sport e solidarietà che ha registrato una partecipazione significativa, coinvolgendo atleti, organizzatori, realtà del territorio e sostenitori dell'iniziativa. Un risultato che testimonia l'attenzione della comunità savonese verso un servizio che si occupa quotidianamente di bambini e ragazzi.

I fondi raccolti saranno destinati all'acquisto di materiali utilizzati nelle attività di riabilitazione, con l'obiettivo di rendere i percorsi rivolti ai giovani pazienti sempre più adeguati alle loro esigenze, stimolanti e coinvolgenti.

"Per la Neuropsichiatria infantile è un gesto davvero importante – sottolinea la dottoressa Irene Serio, responsabile della struttura complessa – perché dona la possibilità di reperire materiali che si utilizzano quotidianamente nella riabilitazione dei bambini e dei ragazzi, permettendo di rendere le attività riabilitative più adeguate, stimolanti, coinvolgenti e vicine ai loro bisogni".

La responsabile della struttura ha quindi voluto rivolgere un ringraziamento a chi ha contribuito alla realizzazione della giornata.

"I ringraziamenti più sinceri vanno a Sara Turboni e Sara Bellunghi, che hanno pensato e ideato questo evento, a tutti coloro che hanno reso possibile la sua realizzazione, Lido dei Pini e Croce Bianca Savona, ai tanti sponsor che hanno sostenuto il progetto e a tutti gli atleti scesi in campo con spirito di solidarietà e condivisione".