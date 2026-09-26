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Volley | 26 settembre 2026, 15:38

“Schiacciare il buio”, a Savona 120 atleti nel campo da beach volley per sostenere la Neuropsichiatria infantile

La prima edizione al Lido dei Pini 17 squadre hanno partecipato all'iniziativa benefica dedicata alla struttura complessa dell'ospedale San Paolo

Diciassette squadre e circa 120 atleti in campo per sostenere la Neuropsichiatria infantile. È il bilancio della prima edizione del torneo di beach volley “Schiacciare il buio”, che si è svolto oggi allo stabilimento Lido dei Pini di Savona con l'obiettivo di raccogliere fondi destinati alla struttura complessa di Neuropsichiatria infantile.

Una giornata di sport e solidarietà che ha registrato una partecipazione significativa, coinvolgendo atleti, organizzatori, realtà del territorio e sostenitori dell'iniziativa. Un risultato che testimonia l'attenzione della comunità savonese verso un servizio che si occupa quotidianamente di bambini e ragazzi.

I fondi raccolti saranno destinati all'acquisto di materiali utilizzati nelle attività di riabilitazione, con l'obiettivo di rendere i percorsi rivolti ai giovani pazienti sempre più adeguati alle loro esigenze, stimolanti e coinvolgenti.

"Per la Neuropsichiatria infantile è un gesto davvero importante – sottolinea la dottoressa Irene Serio, responsabile della struttura complessa – perché dona la possibilità di reperire materiali che si utilizzano quotidianamente nella riabilitazione dei bambini e dei ragazzi, permettendo di rendere le attività riabilitative più adeguate, stimolanti, coinvolgenti e vicine ai loro bisogni".

La responsabile della struttura ha quindi voluto rivolgere un ringraziamento a chi ha contribuito alla realizzazione della giornata.

"I ringraziamenti più sinceri vanno a Sara Turboni e Sara Bellunghi, che hanno pensato e ideato questo evento, a tutti coloro che hanno reso possibile la sua realizzazione, Lido dei Pini e Croce Bianca Savona, ai tanti sponsor che hanno sostenuto il progetto e a tutti gli atleti scesi in campo con spirito di solidarietà e condivisione".

Redazione

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