Le Vele Alassio, il grande Closing Party della stagione estiva 2026!

La stagione estiva 2026 de Le Vele Alassio si prepara a salutare il pubblico con un ultimo, imperdibile appuntamento. Sabato 3 ottobre, a partire dalle ore 23:00, andrà in scena il Closing Party di Stylhertz, il sabato iconico che da anni rappresenta il cuore del weekend de Le Vele Alassio e della nightlife della Riviera.



Sabato 3 ottobre — ore 23:00 — STYLHERTZ — Closing Summer Season 2026

Una notte pensata per chi ama il clubbing di qualità, con sonorità raffinate e una selezione musicale di altissimo livello. In console ci

saranno Giovanni Ursoleo e Judici, i DJ che hanno animato i sabati della stagione estiva 2026, accompagnando il pubblico durante alcune delle notti più coinvolgenti dell’estate. L’atmosfera sarà quella delle grandi occasioni: internazionale, vibrante e carica di energia, perfetta per salutare un’estate indimenticabile nel modo più spettacolare possibile. Un ultimo grande appuntamento per ritrovare il pubblico di sempre e vivere ancora una volta quella speciale atmosfera che ha reso Stylhertz uno degli appuntamenti più attesi del weekend alassino.



Promozioni dell'evento:

- Ingresso gratuito per tutte le donne in lista durante la prima

mezz'ora dall’apertura dell’evento.

- Ticket One Drink Included (Salta Coda) – € 25,00

- Ticket Two Drinks Included (Salta Coda) – € 30,00

- Ticket Four Drinks Included (Salta Coda) – € 45,00

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:00: € 50,00 di sconto

sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro le 00:00: € 50,00 di sconto sulla prima

bottiglia.



Per ringraziare e premiare i tanti clienti affezionati che hanno scelto Le Vele durante tutta la stagione, in occasione del Closing Party

saranno disponibili speciali promozioni sugli ingressi.



Con questo evento si chiude ufficialmente la stagione estiva 2026, ma non il sogno. Le Vele Alassio continuerà a lavorare con passione, dedizione e il desiderio di stupire, guardando già ai prossimi appuntamenti e a nuove occasioni per sorprendere il proprio pubblico.



Perché il divertimento non ha stagioni e il pubblico de Le Vele merita sempre il meglio.



Le Vele Alassio è attenta al territorio: sono previsti prezzi agevolati per i lavoratori del settore dell’accoglienza delle province di Savona e Imperia. Anche i residenti di Alassio, Albenga, Laigueglia e Andora possono usufruire di tariffe speciali.



È consigliata la prenotazione per usufruire di agevolazioni sull’ingresso, con priorità riservata ai clienti con tavolo, così da garantire la migliore esperienza possibile.



Let the magic of Le Vele surprise you! Ti aspettiamo!







Le Vele Alassio presents Stylhertz Closing Summer Season 2026 -

Saturday, 3rd October 2026



Where music meets style!



Saturday, 3rd October 2026

From 11pm till late

Live music from 7pm



Summer Is Over.

The Story Continues.



LE VELE ALASSIO

presents

STYLHERTZ

Closing Summer Season 2026



LINE UP

Giovanni Ursoleo

Judici



DETAILS

- Dress Code: Stylish

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Stylish

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-stylhertz-closing-summer-season-2026-saturday-3rd-october-2026/244037/channel/le-vele







Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents



INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721

