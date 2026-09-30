Mtb | Domenica a Campochiesa si chiude la stagione giovanile, appuntamento con il Memorial Effarotti

Domenica chiude la stagione del cross country ligure con il ritorno della gara di Campochiesa, il Memorial Effarotti quest’anno eletto a Top Class per le categorie Esordienti e Allievi. Per l’Ucla1991 è ormai tradizione mettere la parola fine alla propria annata con l’evento di casa per poi concentrare tutte le energie sull’XC Coppa Città di Albenga chiamato ad aprire l’intera stagione internazionale della mountain bike nel nuovo anno.

Domenica quindi attenzione concentrata sulle categorie giovanili con i nuovi talenti del movimento offroad impegnati sul percorso tra i più classici del panorama italiano (non per niente diventato percorso permanente e frequentato tutto l’anno), di 4 km con tanti passaggi tecnici che l’hanno reso una splendida palestra soprattutto per i più giovani.

Inizio delle gare alle ore 9:45 con le due prove per Esordienti, alle 10:45 spazio a tutte le categorie giovanili femminili, alle 11:45 sarà la volta degli Allievi. Ogni categoria partirà distanziata dall’altra di un minuto. Appuntamento al Daino Park di Campochiesa con ritrovo alle 7:30 e possibilità di regolarizzare la propria iscrizione fino a un’ora prima della partenza della propria categoria. Il costo di partecipazione è di 10 euro. Sabato il tracciato sarà invaso dai giovanissimi, che dalle 16:00 prenderanno il via per le proprie gare sotto gli sguardi ammirati dei propri genitori.

Per informazioni: Ucla 1991, saccualessandro@gmail.com



