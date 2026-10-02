Calcio | Seconda Categoria A. Il calendario per la stagione 2026/27

PER CONSULTARE E SCARICARE IL FILE CLICCA QUI
Giornata 01 (11 Ottobre 2026 - 24 Gennaio 2027)
- Riva Ligure - San Filippo Neri Albenga
- Borghetto 1968 - Albingaunia Sport Alb. U21
- Carlin's Boys - Bordighera Sant'Ampelio
- Camporosso "B" - Pol. Sanremo 2000
- Pontelungo 1949 U21 - San Bartolomeo Cervo
- San Michele Calcio Albenga - Real Santo Stefano Calcio
- Riposa: Oneglia Calcio "B"
Giornata 02 (18 Ottobre 2026 - 31 Gennaio 2027)
- Real Santo Stefano Calcio - Oneglia Calcio "B"
- San Bartolomeo Cervo - San Michele Calcio Albenga
- Pol. Sanremo 2000 - Pontelungo 1949 U21
- Bordighera Sant'Ampelio - Camporosso "B"
- Albingaunia Sport Alb. U21 - Carlin's Boys
- San Filippo Neri Albenga - Borghetto 1968
- Riposa: Riva Ligure
Giornata 03 (25 Ottobre 2026 - 7 Febbraio 2027)
- Borghetto 1968 - Riva Ligure
- Carlin's Boys - San Filippo Neri Albenga
- Camporosso "B" - Albingaunia Sport Alb. U21
- San Michele Calcio Albenga - Pol. Sanremo 2000
- Oneglia Calcio "B" - San Bartolomeo Cervo
- Pontelungo 1949 U21 - Bordighera Sant'Ampelio
- Riposa: Real Santo Stefano Calcio
Giornata 04 (1 Novembre 2026 - 14 Febbraio 2027)
- San Bartolomeo Cervo - Real Santo Stefano Calcio
- Pol. Sanremo 2000 - Oneglia Calcio "B"
- Bordighera Sant'Ampelio - San Michele Calcio Albenga
- Albingaunia Sport Alb. U21 - Pontelungo 1949 U21
- San Filippo Neri Albenga - Camporosso "B"
- Riva Ligure - Carlin's Boys
- Riposa: Borghetto 1968
Giornata 05 (8 Novembre 2026 - 21 Febbraio 2027)
- Carlin's Boys - Borghetto 1968
- Camporosso "B" - Riva Ligure
- Pontelungo 1949 U21 - San Filippo Neri Albenga
- San Michele Calcio Albenga - Albingaunia Sport Alb. U21
- Oneglia Calcio "B" - Bordighera Sant'Ampelio
- Real Santo Stefano Calcio - Pol. Sanremo 2000
- Riposa: San Bartolomeo Cervo
Giornata 06 (15 Novembre 2026 - 28 Febbraio 2027)
- Pol. Sanremo 2000 - San Bartolomeo Cervo
- Bordighera Sant'Ampelio - Real Santo Stefano Calcio
- Albingaunia Sport Alb. U21 - Oneglia Calcio "B"
- San Filippo Neri Albenga - San Michele Calcio Albenga
- Riva Ligure - Pontelungo 1949 U21
- Borghetto 1968 - Camporosso "B"
- Riposa: Carlin's Boys
Giornata 07 (22 Novembre 2026 - 7 Marzo 2027)
- Camporosso "B" - Carlin's Boys
- Pontelungo 1949 U21 - Borghetto 1968
- San Michele Calcio Albenga - Riva Ligure
- Oneglia Calcio "B" - San Filippo Neri Albenga
- Real Santo Stefano Calcio - Albingaunia Sport Alb. U21
- San Bartolomeo Cervo - Bordighera Sant'Ampelio
- Riposa: Pol. Sanremo 2000
Giornata 08 (29 Novembre 2026 - 14 Marzo 2027)
- Bordighera Sant'Ampelio - Pol. Sanremo 2000
- Albingaunia Sport Alb. U21 - San Bartolomeo Cervo
- San Filippo Neri Albenga - Real Santo Stefano Calcio
- Riva Ligure - Oneglia Calcio "B"
- Borghetto 1968 - San Michele Calcio Albenga
- Carlin's Boys - Pontelungo 1949 U21
- Riposa: Camporosso "B"
Giornata 09 (6 Dicembre 2026 - 21 Marzo 2027)
- Pontelungo 1949 U21 - Camporosso "B"
- San Michele Calcio Albenga - Carlin's Boys
- Oneglia Calcio "B" - Borghetto 1968
- Real Santo Stefano Calcio - Riva Ligure
- San Bartolomeo Cervo - San Filippo Neri Albenga
- Pol. Sanremo 2000 - Albingaunia Sport Alb. U21
- Riposa: Bordighera Sant'Ampelio
Giornata 10 (13 Dicembre 2026 - 4 Aprile 2027)
- Albingaunia Sport Alb. U21 - Bordighera Sant'Ampelio
- San Filippo Neri Albenga - Pol. Sanremo 2000
- Riva Ligure - San Bartolomeo Cervo
- Borghetto 1968 - Real Santo Stefano Calcio
- Carlin's Boys - Oneglia Calcio "B"
- Camporosso "B" - San Michele Calcio Albenga
- Riposa: Pontelungo 1949 U21
Giornata 11 (20 Dicembre 2026 - 11 Aprile 2027)
- San Michele Calcio Albenga - Pontelungo 1949 U21
- Oneglia Calcio "B" - Camporosso "B"
- Real Santo Stefano Calcio - Carlin's Boys
- San Bartolomeo Cervo - Borghetto 1968
- Pol. Sanremo 2000 - Riva Ligure
- Bordighera Sant'Ampelio - San Filippo Neri Albenga
- Riposa: Albingaunia Sport Alb. U21
Giornata 12 (10 Gennaio 2027 - 18 Aprile 2027)
- San Filippo Neri Albenga - Albingaunia Sport Alb. U21
- Riva Ligure - Bordighera Sant'Ampelio
- Borghetto 1968 - Pol. Sanremo 2000
- Carlin's Boys - San Bartolomeo Cervo
- Camporosso "B" - Real Santo Stefano Calcio
- Pontelungo 1949 U21 - Oneglia Calcio "B"
- Riposa: San Michele Calcio Albenga
Giornata 13 (17 Gennaio 2027 - 25 Aprile 2027)
- Oneglia Calcio "B" - San Michele Calcio Albenga
- Real Santo Stefano Calcio - Pontelungo 1949 U21
- San Bartolomeo Cervo - Camporosso "B"
- Pol. Sanremo 2000 - Carlin's Boys
- Bordighera Sant'Ampelio - Borghetto 1968
- Albingaunia Sport Alb. U21 - Riva Ligure
- Riposa: San Filippo Neri Albenga