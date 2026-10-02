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Calcio | 02 ottobre 2026, 17:36

Calcio | Seconda Categoria A. Il calendario per la stagione 2026/27

Il via è fissato per l'11 ottobre

Calcio | Seconda Categoria A. Il calendario per la stagione 2026/27

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Giornata 01 (11 Ottobre 2026 - 24 Gennaio 2027)

  • Riva Ligure - San Filippo Neri Albenga
  • Borghetto 1968 - Albingaunia Sport Alb. U21
  • Carlin's Boys - Bordighera Sant'Ampelio
  • Camporosso "B" - Pol. Sanremo 2000
  • Pontelungo 1949 U21 - San Bartolomeo Cervo
  • San Michele Calcio Albenga - Real Santo Stefano Calcio
  • Riposa: Oneglia Calcio "B"
     

Giornata 02 (18 Ottobre 2026 - 31 Gennaio 2027)

  • Real Santo Stefano Calcio - Oneglia Calcio "B"
  • San Bartolomeo Cervo - San Michele Calcio Albenga
  • Pol. Sanremo 2000 - Pontelungo 1949 U21
  • Bordighera Sant'Ampelio - Camporosso "B"
  • Albingaunia Sport Alb. U21 - Carlin's Boys
  • San Filippo Neri Albenga - Borghetto 1968
  • Riposa: Riva Ligure
     

Giornata 03 (25 Ottobre 2026 - 7 Febbraio 2027)

  • Borghetto 1968 - Riva Ligure
  • Carlin's Boys - San Filippo Neri Albenga
  • Camporosso "B" - Albingaunia Sport Alb. U21
  • San Michele Calcio Albenga - Pol. Sanremo 2000
  • Oneglia Calcio "B" - San Bartolomeo Cervo
  • Pontelungo 1949 U21 - Bordighera Sant'Ampelio
  • Riposa: Real Santo Stefano Calcio
     

Giornata 04 (1 Novembre 2026 - 14 Febbraio 2027)

  • San Bartolomeo Cervo - Real Santo Stefano Calcio
  • Pol. Sanremo 2000 - Oneglia Calcio "B"
  • Bordighera Sant'Ampelio - San Michele Calcio Albenga
  • Albingaunia Sport Alb. U21 - Pontelungo 1949 U21
  • San Filippo Neri Albenga - Camporosso "B"
  • Riva Ligure - Carlin's Boys
  • Riposa: Borghetto 1968
     

Giornata 05 (8 Novembre 2026 - 21 Febbraio 2027)

  • Carlin's Boys - Borghetto 1968
  • Camporosso "B" - Riva Ligure
  • Pontelungo 1949 U21 - San Filippo Neri Albenga
  • San Michele Calcio Albenga - Albingaunia Sport Alb. U21
  • Oneglia Calcio "B" - Bordighera Sant'Ampelio
  • Real Santo Stefano Calcio - Pol. Sanremo 2000
  • Riposa: San Bartolomeo Cervo
     

Giornata 06 (15 Novembre 2026 - 28 Febbraio 2027)

  • Pol. Sanremo 2000 - San Bartolomeo Cervo
  • Bordighera Sant'Ampelio - Real Santo Stefano Calcio
  • Albingaunia Sport Alb. U21 - Oneglia Calcio "B"
  • San Filippo Neri Albenga - San Michele Calcio Albenga
  • Riva Ligure - Pontelungo 1949 U21
  • Borghetto 1968 - Camporosso "B"
  • Riposa: Carlin's Boys
     

Giornata 07 (22 Novembre 2026 - 7 Marzo 2027)

  • Camporosso "B" - Carlin's Boys
  • Pontelungo 1949 U21 - Borghetto 1968
  • San Michele Calcio Albenga - Riva Ligure
  • Oneglia Calcio "B" - San Filippo Neri Albenga
  • Real Santo Stefano Calcio - Albingaunia Sport Alb. U21
  • San Bartolomeo Cervo - Bordighera Sant'Ampelio
  • Riposa: Pol. Sanremo 2000
     

Giornata 08 (29 Novembre 2026 - 14 Marzo 2027)

  • Bordighera Sant'Ampelio - Pol. Sanremo 2000
  • Albingaunia Sport Alb. U21 - San Bartolomeo Cervo
  • San Filippo Neri Albenga - Real Santo Stefano Calcio
  • Riva Ligure - Oneglia Calcio "B"
  • Borghetto 1968 - San Michele Calcio Albenga
  • Carlin's Boys - Pontelungo 1949 U21
  • Riposa: Camporosso "B"
     

Giornata 09 (6 Dicembre 2026 - 21 Marzo 2027)

  • Pontelungo 1949 U21 - Camporosso "B"
  • San Michele Calcio Albenga - Carlin's Boys
  • Oneglia Calcio "B" - Borghetto 1968
  • Real Santo Stefano Calcio - Riva Ligure
  • San Bartolomeo Cervo - San Filippo Neri Albenga
  • Pol. Sanremo 2000 - Albingaunia Sport Alb. U21
  • Riposa: Bordighera Sant'Ampelio
     

Giornata 10 (13 Dicembre 2026 - 4 Aprile 2027)

  • Albingaunia Sport Alb. U21 - Bordighera Sant'Ampelio
  • San Filippo Neri Albenga - Pol. Sanremo 2000
  • Riva Ligure - San Bartolomeo Cervo
  • Borghetto 1968 - Real Santo Stefano Calcio
  • Carlin's Boys - Oneglia Calcio "B"
  • Camporosso "B" - San Michele Calcio Albenga
  • Riposa: Pontelungo 1949 U21
     

Giornata 11 (20 Dicembre 2026 - 11 Aprile 2027)

  • San Michele Calcio Albenga - Pontelungo 1949 U21
  • Oneglia Calcio "B" - Camporosso "B"
  • Real Santo Stefano Calcio - Carlin's Boys
  • San Bartolomeo Cervo - Borghetto 1968
  • Pol. Sanremo 2000 - Riva Ligure
  • Bordighera Sant'Ampelio - San Filippo Neri Albenga
  • Riposa: Albingaunia Sport Alb. U21
     

Giornata 12 (10 Gennaio 2027 - 18 Aprile 2027)

  • San Filippo Neri Albenga - Albingaunia Sport Alb. U21
  • Riva Ligure - Bordighera Sant'Ampelio
  • Borghetto 1968 - Pol. Sanremo 2000
  • Carlin's Boys - San Bartolomeo Cervo
  • Camporosso "B" - Real Santo Stefano Calcio
  • Pontelungo 1949 U21 - Oneglia Calcio "B"
  • Riposa: San Michele Calcio Albenga
     

Giornata 13 (17 Gennaio 2027 - 25 Aprile 2027)

  • Oneglia Calcio "B" - San Michele Calcio Albenga
  • Real Santo Stefano Calcio - Pontelungo 1949 U21
  • San Bartolomeo Cervo - Camporosso "B"
  • Pol. Sanremo 2000 - Carlin's Boys
  • Bordighera Sant'Ampelio - Borghetto 1968
  • Albingaunia Sport Alb. U21 - Riva Ligure
  • Riposa: San Filippo Neri Albenga

Redazione

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