Lotta | Cuore, grinta e medaglie: Portuali Savona protagonisti da Torino a Roma

Sabato 26 settembre 2026 è stata una giornata ricca di impegni per la Portuali Savona Lotta, protagonista su più fronti con i suoi giovani atleti capaci di mostrare grinta e premiati dalle molte medaglie.

La trasferta a Torino per il Torneo Piccoli Lottatori riservato alle categorie Under 9, Under 11 e Under 15 ha regalato grandi emozioni, soprattutto considerando che per tutti questi ragazzi si trattava del battesimo assoluto sul tappeto di gara.

Jacopo Degioannini (Under 11 nella categoria 34 kg) ha esordito sulla materassina con una prestazione impeccabile che lo ha visto dominare la categoria e conquistare un meritatissimo oro.

Niccolò Degioannini (Under 15 nei 41 kg) ha affrontato un ottimo percorso che lo ha portato a giocarsi la finale della categoria guadagnando un argento.



Loris Agostino (Under 15 nei 48 kg) in un banco di prova importante affrontando una categoria con 10 atleti si posiziona al 5 posto sfiorando la medaglia di bronzo.

Leonardo Baldaccini Bernat (62 kg) e Giacomo Ferretti (68 kg) pur non salendo sul podio, meritano una menzione speciale per la tenacia feroce con cui hanno lottato in ogni singolo secondo sempre alla loro prima esperienza.

Enea Tarricone Bernat (Under 9 - 27 kg): nella categoria dei più piccoli, lotta con il cuore e chiude con un ottimo terzo posto, dimostrando grande carattere.



Il vero trionfo di Torino non è solo nelle medaglie, ma nell'aver rotto il ghiaccio con l'emozione della gara, affrontando l'avversario a testa alta e dando tutto sul tappeto.

Contemporaneamente, le atlete Grazia Pelle, De Felice Lisa e Arianna Vettori erano infatti impegnate a Roma nel Centro Olimpico Federale nell'ambito del prestigioso progetto "Casa Italia".

L'iniziativa ha riunito le migliori prospettive giovanili femminili provenienti da tutta la penisola per un raduno di altissimo livello, offrendo loro l'opportunità di allenarsi fianco a fianco con la Nazionale femminile italiana. Un'esperienza di crescita tecnica e umana di inestimabile valore che conferma la bontà del lavoro svolto dalla società savonese.