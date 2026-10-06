Karate | Polisportiva Quiliano, Andrea Gaggero e Alessio Coku protagonisti nella Coppa del Mondo WKF

La Polisportiva Quiliano Karate ASD ha preso parte per la prima volta alla tappa di Serie A di Salisburgo, competizione internazionale valida per la Coppa del Mondo WKF, con Andrea Gaggero e Alessio Coku aggregati al gruppo “Randagi”.

Gaggero ha affrontato il proprio incontro contro un atleta lituano, cedendo per 2-1 al termine di un confronto rimasto in equilibrio fino alle battute finali.

Coku ha invece superato i primi due turni del torneo, guadagnandosi successivamente il confronto con Stanislav Horuna, campione del mondo e medaglia di bronzo olimpica, che ha poi conquistato la competizione. Ripescato per la finale per il bronzo, l'atleta della Polisportiva Quiliano Karate ha concluso la manifestazione al decimo posto.

La società savonese ha infine ringraziato Vincenzo Lacassia, Raffaella Carlini e tutti i tecnici che hanno fornito il proprio supporto agli atleti durante la trasferta austriaca.