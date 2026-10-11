Calcio | Seconda Categoria. Taglio del nastro, dopo gli anticipi i gironi A e B entrano a pieno regime

GIRONE A

Dopo le vittorie di ieri del Camporosso e del Pontelungo, e l'anticipo mattutino tra Riva Ligure e San Filippo Neri, oggi pomeriggio saranno tre gli incontri in calendario.

Esordio interno per il Borghetto, contro l'Albingaunia Under 21, così come per la San Michele nel posticipo del Riva delle 19:30. Nel medesimo orario si disputerà anche Carlin's Boys - Bordighera Sant'Ampelio.

GIRONE B

Tutte le gare della prima giornata saranno disputate nel pomeriggio.

Altissima la percentuale delle sfide nell'entroterra. Profumo di derby infatti per Plodio - Mallare, Murialdo - Pallare e Carcarese Undere 21 - Rocchetta.

A Bardineto salirà l'under 21 della Veloce, mentre all'Olmo - Ferro ci sarà l'incrocio tra Virtus Don Bosco - Giusvalla. A chiudere i battenti la gara il posticipo delle 18:00 tra Savona B e Boghetto B.







