Pallanuoto | Rari Nantes Savona. Sorteggiato il Group Stage di Euro Cup, Angelini: "Girone complicato"

Si è svolto poco fa a Zagabria in Croazia il sorteggio valevole per il Group Stage dell’Euro Cup 2026/2027.

La Rari Nantes Savona è stata sorteggiato nel girone B con i tedeschi dello Spandau Berlino, i serbi del Sabac Elixir ed i montenegrini del Primorac Kotor.

Il calendario delle partite sarà definito a breve da European Aquatics e prevede incontri di andata e ritorno nei seguenti giorni:

29 ottobre 2026 – 1^ partita

05 novembre 2026 – 2^ partita

12 novembre 2026 – 3^ partita

19 novembre 2026 – 4^ partita

03 dicembre 2026 – 5^ partita

17 dicembre 2026 – 6^ partita

Afferma il direttore tecnico, Alberto Angelini:” E’ un girone complicato, sia per il valore delle avversarie che per la difficoltà delle trasferte. Sono avversari che ricorrono spesso in questi anni.

Detto ciò, siamo come sempre onorati di portare il nome di Savona in Europa e l’Europa a Savona.

Saranno sei partite di alto profilo per crescere come gruppo ed aumentare l’esperienza di gioco”.

