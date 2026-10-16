Triathlon | Manuela Zunino protagonista nel Challenge Sanremo: terzo posto di categoria per la portacolori del Doria Nuoto Loano 2000

Manuela Zunino, atleta di Calice Ligure e portacolori del Doria Nuoto Loano 2000, è stata protagonista il 4 ottobre scorso in occasione dell'ultima edizione del Challenge Sanremo, prestigiosa competizione internazionale di triathlon.

Tra i partecipanti alla prova Middle Distance, Zunino ha disputato ultima gara del suo 2026: "Bici tosta per le bellissime salite, nelle mie corde, e un caldo fuori dalla norma hanno caratterizzato questa giornata di sport - ha dichiarato - volevo finire in bellezza questa stagione di triathlon 2026 cercando di arrivare sul podio, giocandomela fino alla fine, ed è arrivato il mio terzo posto di categoria".

La portacolori del Doria Nuoto Loano 2000, con il suo piazzamento, ha conquistato così la slot per partecipare il prossimo anno al triathlon di Šamorín: "Tanta soddisfazione dopo tutti i sacrifici fatti - ha concluso - dalle sveglie all'alba ai km fatti al caldo...".