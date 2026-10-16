Calciomercato | Luca Dellepiane torna al Ligorna dopo la prima parte di stagione al Vado

Colpo di mercato del Ligorna che ufficializza il ritorno in biancoazzurro di Luca Dellepiane. Il difensore ed esterno, classe 2002, torna così a vestire la maglia della terza squadra di Genova dopo una breve parentesi all'inizio della stagione 2026/27 tra le fila del Vado.

Cresciuto nel settore giovanile del Genoa fino a indossare la fascia di capitano della formazione Primavera, Dellepiane è approdato per la prima volta al Ligorna nel 2022. Nelle stagioni successive si è affermato come uno dei leader del gruppo, collezionando ben 144 presenze complessive e conquistando nella scorsa annata il secondo posto nel Girone A di Serie D seguito dalla vittoria dei Playoff. La sua spiccata duttilità tattica gli consente di ricoprire diversi ruoli lungo tutta la corsia arretrata.

Il calciatore ha espresso grande entusiasmo per questa nuova parentesi in un ambiente che considera a tutti gli effetti una casa, ringraziando la presidenza, la dirigenza e lo staff tecnico per la fiducia riposta. Con il suo rientro, la rosa a disposizione di mister Terzi si arricchisce di un innesto di grande affidabilità ed esperienza per proseguire al meglio il cammino in campionato.