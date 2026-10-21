Pallapugno | Tutti i verdetti della stagione 2026, Subalcuneo è Campione d'Italia

La stagione della pallapugno ha assegnato diversi verdetti nei campionati nazionali, dalla Serie A alle categorie giovanili. In Serie A Banca d’Alba il titolo italiano è andato all’Acqua San Bernardo Subalcuneo, che ha superato il Nocciole Marchisio Cortemilia nella finale.

La gara d’andata si era conclusa con un netto 11-2 a favore della formazione di Cortemilia. Nel ritorno, però, la Subalcuneo ha ribaltato la situazione imponendosi per 11-10, risultato che le ha permesso di conquistare il campionato italiano.

In Serie B il titolo è stato vinto dalla Prodeo Chiusavecchia, che nello spareggio finale ha battuto lo Speb per 11-6. Entrambe le formazioni hanno ottenuto la promozione in Serie A.

Verdetto anche in Serie C1, dove il Ricca si è aggiudicato il campionato grazie al successo per 11-8 sul Castiati Castagnole nello spareggio decisivo. Per il Ricca è arrivata anche la promozione in Serie B.

In Serie C2, invece, la finale è ancora aperta. Nell’andata il Pro Spigno ha superato il Monastero Dronero per 11-7, mentre la data del ritorno, in programma sul campo del Monastero Dronero, deve ancora essere definita.

Sono stati inoltre assegnati i titoli delle altre categorie. Nel campionato femminile si è laureato campione d’Italia l’Amici del Castello, mentre il Bubbio ha vinto il campionato Under 21. Lo Speb ha conquistato il titolo Allievi, il Ricca quello Esordienti e il San Leonardo si è imposto tra i Pulcini. Infine, il Ricca A ha vinto il campionato Promozionali.