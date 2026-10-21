Vela | La I Zona FIV rilancia la formazione: corsi per allenatori e tirocini per aspiranti istruttori

Nuove opportunità formative per il movimento velico ligure. Il Comitato I Zona della Federazione Italiana Vela ha definito un programma di appuntamenti rivolto sia agli istruttori che intendono specializzarsi nella preparazione delle squadre agonistiche, sia agli aspiranti istruttori impegnati nel completamento del proprio percorso.

Il principale appuntamento riguarda il Corso di Specializzazione Allenatore di Club 2026, organizzato in collaborazione con la Formazione FIV Nazionale. Le lezioni si terranno a Genova, presso l'U.S. Quarto, con due incontri online nelle serate del 30 novembre e del 2 dicembre, seguiti dalle attività in presenza dal 10 al 13 dicembre.

Il corso è rivolto agli istruttori che vogliono ampliare le proprie competenze nell'ambito dell'allenamento e della gestione di una squadra agonistica. La specializzazione interessa diverse discipline e classi veliche, dalle derive ai catamarani, passando per tavole a vela, kiteboard, wingsport, yacht e monotipi a chiglia. Per accedere è necessario aver maturato almeno due anni di attività come Istruttore di primo livello, oltre a soddisfare gli ulteriori requisiti previsti dal bando. Le candidature dovranno essere presentate entro il 25 novembre. Le informazioni complete e la modulistica sono disponibili sul portale Formazione FIV.

Accanto al percorso di specializzazione, il Comitato ha programmato una serie di tirocini destinati agli aspiranti istruttori, utili per completare le ore di formazione necessarie in vista degli esami MDS di novembre o per chi si appresta a iniziare il percorso per diventare Istruttore FIV di primo livello attraverso il corso MDG in calendario dal 23 al 25 ottobre.

Il primo appuntamento è fissato per il 7 e l'8 novembre alla Palestra Pertini di Genova, dove si svolgerà un'attività di preparazione atletica di base rivolta agli atleti di Wingfoil e ILCA. Per ciascun aspirante istruttore sarà possibile partecipare a una sola giornata, con il riconoscimento di un massimo di otto ore.

Il 14 e il 15 novembre sarà invece la LNI di Varazze a ospitare un raduno dedicato al windsurf, con diverse attività di avvicinamento alla disciplina e la possibilità di registrare fino a 16 ore di tirocinio.

Il calendario proseguirà il 27 e il 28 novembre alla LNI di Santa Margherita Ligure, in concomitanza con una regata ILCA. L'iniziativa comprenderà attività formative a terra e in parte in acqua, condotte da Andrea Boscolo, con approfondimenti su meteorologia, sicurezza degli eventi sportivi e strategia. Anche in questo caso, ogni aspirante potrà partecipare per una sola giornata, maturando fino a otto ore.

Il programma non si esaurirà con gli appuntamenti autunnali: il Comitato I Zona ha già previsto ulteriori occasioni di formazione per il primo quadrimestre del 2027, proseguendo il lavoro rivolto alla preparazione tecnica e didattica delle future figure di riferimento della vela ligure.