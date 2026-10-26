Sanremese, arriva Tony Czech: il calciatore-influencer con quasi 8 milioni di follower su Instagram. Il club chiarisce: sarà un giocatore a tutti gli effetti

Un nuovo acquisto che, almeno sul piano mediatico, ha numeri difficilmente paragonabili a quelli di qualsiasi altro calciatore del girone A di Serie D. La Sanremese ha ufficializzato nel pomeriggio l'arrivo di Tony Czech, calciatore e content creator francese diventato negli ultimi anni una vera celebrità sui social network, dove il suo profilo Instagram conta quasi otto milioni di follower.

Un'operazione destinata inevitabilmente a incuriosire, soprattutto per la particolare doppia identità del nuovo arrivato: da una parte il calcio, dall'altra una carriera digitale che lo ha portato a costruire un pubblico internazionale attraverso video, contenuti di intrattenimento e iniziative realizzate per strada.

E proprio questa notorietà ha sollevato una domanda: Czech arriva a Sanremo per giocare oppure per contribuire alla comunicazione e alla visibilità del club? La risposta, raccolta direttamente da SanremoNews attraverso un confronto con la società, è chiara. Tony Czech è stato ingaggiato come calciatore e dovrà essere considerato un componente della rosa biancazzurra a tutti gli effetti, esattamente come gli altri giocatori a disposizione dell'allenatore Gianluca Festa. Non è previsto, dunque, un suo inserimento nell'area comunicazione.

Una precisazione che non cancella il peso mediatico dell'operazione, riconosciuto anche dal club, ma che permette di distinguere i due aspetti: la popolarità sui social costituisce un elemento aggiuntivo, non la funzione per la quale Czech entra ufficialmente nella Sanremese.

Chi è Tony Czech, dal calcio francese ai milioni di follower. Il nome di Tony Czech è particolarmente conosciuto in Francia, dove il giovane creator ha costruito una presenza digitale di dimensioni considerevoli.

La sua popolarità è legata soprattutto ai video pubblicati su TikTok e Instagram, tra contenuti umoristici, sfide e incontri spontanei con le persone. Uno dei format che lo ha reso riconoscibile consiste nell'offrire rose ai passanti, spesso trasformando piccoli gesti quotidiani in brevi racconti capaci di raggiungere milioni di utenti.

Accanto all'attività sui social, Czech ha portato avanti anche un percorso calcistico. Alcune ricostruzioni del suo profilo lo indicano infatti come giocatore con esperienze nel National 3 francese, categoria del calcio dilettantistico transalpino.

Il calcio, del resto, non rappresenta un elemento estraneo alla sua immagine pubblica: Czech ha raccontato e mostrato in diverse occasioni il proprio legame con il pallone, affiancando i contenuti di intrattenimento a quelli dedicati alla sua esperienza sportiva.

Nel 2025 ha inoltre ricevuto un riconoscimento nella categoria Sports Entertainment ai WIBA Awards di Cannes, a conferma della dimensione internazionale raggiunta dalla sua attività digitale.

La Sanremese distingue il valore mediatico da quello sportivo. La scelta del club biancazzurro porta inevitabilmente con sé una visibilità potenziale importante. Un profilo seguito da milioni di persone può attirare attenzioni anche molto lontane dai confini della Serie D e contribuire a far conoscere la Sanremese a un pubblico che normalmente non segue il calcio dilettantistico italiano.

È però proprio su questo punto che la società ha voluto evitare equivoci. Secondo quanto confermato a SanremoNews, l'operazione non deve essere interpretata come l'ingresso di un influencer nell'organigramma societario o come un investimento esclusivamente pubblicitario. Czech entra nel gruppo squadra e il suo eventuale contributo sportivo sarà valutato sul campo, al pari dei compagni.

La Sanremese è consapevole della rilevanza del nuovo acquisto sotto il profilo dell'immagine, ma non presenta l'arrivo del giocatore come un'operazione destinata, da sola, a modificare gli equilibri tecnici della squadra.

Per Czech si apre dunque una nuova esperienza calcistica, in un campionato nel quale la notorietà digitale non offre vantaggi quando si tratta di conquistare spazio, convincere l'allenatore e misurarsi con gli avversari. Un acquisto insolito, almeno per la categoria, che unisce due mondi sempre più vicini: quello del calcio giocato e quello dei social network.