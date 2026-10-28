Pallapugno | La stagione 2026 si chiude con la “bella” di Serie C2

Si avvia verso la conclusione la stagione 2026 della pallapugno, ma un ultimo verdetto resta ancora da assegnare: quello della Serie C2. Sabato 31 ottobre, alle 14, a Dogliani, Pro Spigno e Monastero Dronero si giocheranno il titolo nello spareggio decisivo.

Le due formazioni arrivano alla bella dopo un confronto in perfetto equilibrio. Nella gara d’andata la Pro Spigno si era imposta per 11-7, ma al ritorno il Monastero Dronero ha ribaltato la situazione vincendo 11-3 e riportando la serie in parità.

Negli altri campionati i giochi sono invece già chiusi. In Serie A Banca d’Alba l’Acqua San Bernardo Subalcuneo è campione d’Italia. In Serie B il titolo va alla Prodeo Chiusavecchia, che conquista la promozione in A insieme alla Speb. In Serie C1 vince il Ricca, che sale in Serie B.

Tra le donne l’Amici del Castello si laurea campione d’Italia. Per quanto riguarda i giovani, il Bubbio si aggiudica il titolo Under 21, mentre la Speb trionfa tra gli Allievi. Il Ricca fa suo il campionato Esordienti e, con la squadra A, quello Promozionali, mentre tra i Pulcini il successo va alla San Leonardo.

Resta dunque un solo titolo da assegnare: appuntamento a Dogliani per l’atto conclusivo della stagione.