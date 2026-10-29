Calcio | Prima Categoria. Un punto a testa per Nolese e Dego nel recupero, biancorossi in dieci per tutta la ripresa

NOLESE - DEGO 1-1 (Pittalis 45', Osman 72')

49' finisce qua

45' ammonito anche Garrone, giovedì del cartellino giallo. Quattro di recupero

44' Muca sul fondo con la punizione conquistata

43' ammonito Bruni. Cambio Nolese: Talka per Pittalis

41' Monticelli I. per Monni negli ospiti

39' respira un po' la Nolese con due palle inattive. Punizione di Tripodi smanacciata da Ghizzardi, dopo su un corner i biancorossi lamentano una trattenuta in area

34' c'è tanto agonismo in questa seconda frazione, tanti contrasti in campo e voglia di lottare

31' un cartellino anche per un giocatore ospite

30' ammonito Godena

28' Garrone per Carnesecchi nel Dego

27' CROLLA IL FORTINO DELLA NOLESE! DOPO UN CORNER, IN AREA ROVESCIATA DI MONNI, MALINVERNI RESPINGE, MA OSMAN TROVA IL TAP IN

26' altre due grandi parate di Malinverni, sul tiro di Revello e sulla botta da fuori di Negro

23' Ghizzardi freddo a stoppare di petto e a raccogliere la sfera, il Dego riparte e porta al tiro Monni che non trova lo specchio

20' Tubino con un tirocross pericolo, palla in corner. Malinverni è ancora stupendo sul corner, altro intervento decisivo sullo stacco di Turco

19' Muca - Delfino, altro cambio biancoblu

17' fallo conquistato da Kazazi che permette ai suoi di respirare, diventa fondamentale il suo lavoro

15' ammonito Casu

14' Strazzacapa per Ferraro nel Dego

9' Malinverni super su una deviazione da corner! Ora è dura per la Nolese, Dego votato all'attacco fin da subito dopo l'espulsione

7' risponde Pittalis con un tiro alto dalla sinistra

6' Monni con la deviazione di testa sbatte sulla traversa dopo il cross dalla destra! Azione poi fermata per offside sul possibile tap in

5' chiama il 4-4-1 Saccone: "Non rischiamo nulla ora, ci vuole sacrificio!"

1' ammonito Marangi, è il secondo, Nolese in dieci! Forti proteste dei biancorossi per la decisione ritenuta eccessiva, sia perchè dopo pochi secondi dalla ripresa, sia per il contatto avvenuto probabilmente sul pallone

21:02 ripartiti

esce Aroca Cortez nella Nolese, per la ripresa ecco Kazazi

SECONDO TEMPO

46' termina il primo tempo. Gara piacevole al "Mazzucco", le migliori occasioni sono state del Dego, Nolese che tecnicamente può far meglio, ma ha dimostrato di poter creare chance importanti, l'ultima quella del gol creata bene

45' NOLESE IN VANTAGGIO! Pennellata di Tripodi sulla sinistra, Pittalis controlla, due passi verso il centro e tiro con il destro deviazione da Osman che non lascia scampo a Ghizzardi

41' giallo a Marangi

35' ancora una parata di Malinverni, stavolta su un insidioso tiro da fuori basso. Risponde la Nolese con un recupero palla alto, Ghizzardi c'è sul tentativo di Casu

30' Aroca Cortez dal limite, si distende Ghizzardi e mette in corner

25' Turco pericolossisimo sugli sviluppi di un corner di Ferraro, Malinverni chiude lo specchio sullo stacco di testa

21' triangolare Tripodi, Bruni e Godena che porta ad una bella potenziale occasione, ma Zunino alza il braccio per segnalare il fuorigioco

16' Garzoglio manda alto di testa sul cross dalla destra

13' non ce la fa a proseguire Pastorino dopo un contrasto, dentro Folco nella Nolese. Subito dopo una parata di Malinverni

5' ammonito Ferraro, punita un entrata in ritardo

1' subito un tiro sull'esterno da parte di Tubino

20:01 partiti!

PRIMO TEMPO

Formazioni

NOLESE: Malinverni, Marangi, Bruni, Tripodi, Pastorino, Garzoglio, Casu, Nazarenko, Aroca Cortez, Godena, Pittalis

A disp: Trozzola, Trisciani, Folco, La Rocca, Poggi, Talka, Frione, Kazazi, Benini

All: Saccone

DEGO: Ghizzardi, Carnesecchi, Brignone, Negro, Osman, Turco, Ferraro, Tubino, Delfino, Monni, Revello

A disp: Montano, Monticelli M., Diotto, Garrone, Parodi, Domeniconi, Muca, Monticelli I., Strazzacapa

All: Roso

Arbitro: Andrea Zunino (Savona)