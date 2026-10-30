Calcio | Promozione. Le terne per la settima giornata, Finale - Virtus Sanremese a Savino di Genova

ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA – PRAESE 1945
Arbitro: Luca Magaglio (Imperia)
Assistenti: Carlos Alfredo Bedoya Marin (Savona), Kaltoum El Fary (Savona)
BAIA ALASSIO AUXILIUM – CAMPESE F.B.C.
Arbitro: Davide Laconi (Genova)
Assistenti: Luca Agresta (Genova), Enrico Mereto (Genova)
FINALE LIGURE – VIRTUS SANREMESE CALCIO
Arbitro: Luca Savino (Genova)
Assistenti: Silvano Salvestrini (Albenga), Vincenzo Falco (Genova)
OLIMPIC 1971 – SESTRESE BOR. 1919
Arbitro: Alessandro Bresciani (Genova)
Assistenti: Lorenzo Pecunia (Genova), Daniele Bocci (Genova)
SAMPIERDARENESE – PONTELUNGO 1949
Arbitro: Francesco Gardella (Chiavari)
Assistenti: Pablo Vasques (Genova), Marco Antonio Pilozo Calie (Genova)
SAN CIPRIANO – BORGO INCROCIATI
Arbitro: Andrea Chiapolino (Chiavari)
Assistenti: Filippo Masini (Genova), Giorgio Minniti (Genova)
SAN FRANCESCO LOANO – CERIALE CALCIO
Arbitro: Federico Mantero (Savona)
Assistenti: Giacomo Ferrari (Genova), Mattia Calo (Albenga)
VENTIMIGLIA CALCIO – MASONE
Arbitro: Guglielmo Tameo (Albenga)
Assistenti: Lorenzo Trucco (Imperia), Matteo Moretti (Savona)