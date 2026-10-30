Italia e Austria, due talenti degli sport nordici scelgono CBT ITALIA Mystero

Da una parte Marco Barale, giovane promessa del biathlon italiano, già protagonista ai Giochi Olimpici Giovanili e ai Campionati Mondiali Junior, con lo sguardo rivolto alla Coppa del Mondo e alle Olimpiadi Invernali del 2030.

Dall'altra Sandro Noel See, talento cristallino dello sci di fondo austriaco, già vincitore di diversi titoli nazionali e attualmente tra i primi tre atleti della sua categoria d'età in Austria.

Due giovani atleti, due nazioni e un'unica grande ambizione: raggiungere i vertici dello sport mondiale.

Ad accomunarli anche la scelta della CBT ITALIA Mystero, la bicicletta da corsa full carbon dell'azienda di Cuneo, protagonista dei loro allenamenti su strada.

Dopo aver raccontato il percorso sportivo di Marco Barale, abbiamo raccolto le impressioni di Sandro Noel See.

Il giovane austriaco, dopo un passato agonistico nel biathlon, ha scelto di dedicarsi completamente allo sci di fondo. Oggi si allena presso il prestigioso NAZ Eisenerz, uno dei centri di preparazione per gli sport nordici più moderni dell'Austria, inseguendo il sogno di diventare campione del mondo e campione olimpico.

Sandro, quanto è importante il ciclismo nella tua preparazione?

«L'allenamento estivo è fondamentale per la stagione invernale. Il ciclismo mi permette di sviluppare resistenza, forza e potenza. Ho bisogno di una bicicletta che mi consenta di allenarmi al massimo delle mie possibilità.»

Quali sono le tue impressioni sulla CBT ITALIA Mystero?

«Pedalare su una CBT ITALIA è un'esperienza difficile da descrivere a parole. L'aerodinamica è eccezionale, la sensazione di velocità incredibile e la risposta alle accelerazioni potente e immediata. Anche alle alte velocità la bici rimane estremamente stabile, trasmettendomi grande sicurezza.»

Che cosa ti ha colpito maggiormente?

«La combinazione tra il design italiano, l'aerodinamica straordinaria e le incredibili sensazioni di guida. Non si tratta soltanto di velocità, ma anche di efficienza e comfort. La mia Mystero riesce a rendere speciale ogni chilometro.»

Dalle piste innevate alle strade degli allenamenti estivi, la CBT ITALIA Mystero si conferma una scelta apprezzata anche dagli atleti di alto livello, dove ogni dettaglio può fare la differenza.

La fiducia di giovani talenti come Marco Barale e Sandro Noel See testimonia come la ricerca della performance non conosca confini né discipline.



Mystero Dura-Ace R9270 12v Di2 - DT SWISS ARC 1100 DICUT 62 (DB-CL) – € 4.910,00



Mystero Dura-Ace R9270 12v Di2

Newmen Streem Vonoa Allround A.49/A.54 5.590,00 € - Mystero Record 2x13 WRL Campagnolo Bora Wto 45mm 6.610,00 €

Scopri tutte le versioni della Mystero e le ultime novità su www.cbtitalia.com

Tel. 0171/402380

WhatsApp 339 206 8046

Instagram: cbt.italia

Facebook: Cbt Italia



CBT ITALIA

Via Genova 15, Cuneo Showroom aperto dal lunedì al venerdì, ore 8:00–16:30 (Consigliato appuntamento)