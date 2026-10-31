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Calcio | 31 ottobre 2026, 11:48

Calcio | Savona. Cosentino apre la strada alla rimonta sulla Carcarese: "Gioco con spensieratezza, questo gruppo mi ha fatto inserire al maglio" (VIDEO)

La punta classe 2007 ha pareggiato i conti dopo il gol iniziale dei valbormidesi

Calcio | Savona. Cosentino apre la strada alla rimonta sulla Carcarese: &quot;Gioco con spensieratezza, questo gruppo mi ha fatto inserire al maglio&quot; (VIDEO)

Occhio sveglio, sorriso contagioso: Aldo Cosentino ha avuto il merito di bruciare le tappe, ritagliandosi in poche settimane un ruolo importante all'interno delle dinamiche tecniche del Savona.

L'attaccante classe 2007 (cresciuto nei vivai di Reggina, Salernitana e Crotone) sa infatti rubare l'occhio all'interno del rettangolo verde, per la tecnica e la spontaneità con le quali riesce a giocare a calcio.

La punta biancoblu ha avuto il merito, mercoledì sera, di dare il via alla rimonta contro la Carcarese, spianando la strada alla qualificazione in semifinale di Coppa Italia di Eccellenza.

Lorenzo Tortarolo

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