Pallapugno | La vittoria di Dronero chiude la stagione, il Monasterò fa suo lo spareggio contro la Pro Spigno

Si chiude nel segno del Monastero Dronero la stagione della Serie C2 di pallapugno. Nello spareggio finale, la squadra cuneese supera la Pro Spigno con il punteggio di 11-4, si aggiudica il campionato e conquista la promozione in Serie C1.
Il verdetto del campo è netto: il Monastero Dronero prende in mano la partita e la chiude con un largo margine, lasciando alla Pro Spigno soltanto quattro giochi. Un divario che sottolinea la superiorità mostrata dai vincitori nell’appuntamento decisivo della stagione.
Con questo successo, il Monastero Dronero non solo si laurea campione di Serie C2, ma ottiene anche il salto di categoria: il prossimo anno la società militerà in Serie C1, un traguardo che premia il lavoro svolto nel corso dell’intero campionato.
Resta il rammarico per la Pro Spigno, che si ferma a un passo dal titolo dopo aver raggiunto la finale. Un percorso comunque di grande rilievo, che lascia alla squadra la consapevolezza di potersi giocare le proprie carte anche nella prossima stagione.