Tennis | Il movimento ligure si prepara a celebrare i propri campioni, appuntamento il 7 novembre a Palazzo Ducale

Il tennis, il padel e il pickleball della Regione Liguria si danno appuntamento per il consueto e atteso appuntamento con la "Festa dei Circoli", in programma sabato 7 novembre alle ore 18:00 nella prestigiosa cornice delle Cisterne di Palazzo Ducale a Genova. Promossa dal Comitato Regionale FITP Liguria, la cerimonia accenderà i riflettori su atleti, squadre e dirigenti che hanno reso indimenticabile l'ultima stagione agonistica, conquistando traguardi di prestigio sia in ambito nazionale che internazionale.





Il prestigio internazionale e le grandi affermazioni azzurre

La serata vedrà in prima fila i protagonisti dei successi oltre confine e nei master nazionali. Nei Campionati Mondiali Over 40 a squadre spiccano le straordinarie affermazioni iridate di Annalisa Bona ed Alice Botto, entrambe laurate campionesse mondiali. La dimensione internazionale del movimento ligure trova conferma anche nei Campionati Mondiali Under 14 Femminile a squadre, dove Giorgia Lanza ha conquistato il titolo mondiale, e nella Winter Cup Under 12 a squadre, che ha incoronato Ascanio Castellana campione europeo, sotto la guida del capitano Andrea Dalla Giovanna. Nel vivaio giovanile spiccano inoltre i trionfi al Trofeo Kinder Master Nazionale con Tommaso Marchione, campione nella categoria Under 9, e Margherita Toso, campionessa nella categoria Under 12.





Campionati Italiani Individuali: tennis, padel e pickleball da scudetto

Ricchissimo il palmarès individuale celebrato durante l'evento. Nel tennis, Luca Rainero ha conquistato il titolo di campione italiano di 3ª Categoria in singolare, mentre tra le veterane spicca il titolo italiano Over 70 in singolare vinto da Maria Marcon.

Il settore giovanile ha regalato grandi soddisfazioni su scala nazionale: Margherita Banchero firma un'impresa d'eccellenza nell'Under 11 femminile laurandosi campionessa italiana in singolare e vicecampionessa in doppio; Ascanio Castellana nell'Under 12 maschile si laurea campione italiano in doppio e vicecampione in singolare; Giorgia Lanza nell'Under 14 femminile conquista il titolo di vicecampionessa sia nel singolare che nel doppio; nell'Under 15 femminile mettono il sigillo Viola Severi, vicecampionessa in singolare, e Victoria Lanteri Monaco, vicecampionessa in doppio.

La festa darà ampio spazio anche alle discipline in forte espansione: nel padel si festeggia lo scudetto di Pietro Giovannini, campione italiano Under 18 maschile, mentre nel pickleball esulta Stephanie Scimone, campionessa italiana in singolare.

Campionati Italiani a Squadre, Titoli Regionali e Promozioni di Categoria

A livello di club nazionali, la vetrina principale spetta alle ragazze del Park Tennis Club, che si sono laureate campionesse d'Italia conquistando il 1° posto nel Campionato Italiano a squadre Under 16 femminile. Sul podio tricolore sono saliti con un ottimo 3° posto anche il TC Finale (Under 12 maschile), il circolo Santa Margherita (Under 14 femminile) e il Play Tennis (Ladies 40). Negli appuntamenti regionali a squadre, il DLF Genova ha festeggiato il titolo nell'Over 55 Regionale.

La serata celebrerà anche i club protagonisti di storiche promozioni di categoria: il circolo Santa Margherita compie il grande salto dalla Serie B1 alla Serie A2 femminile, mentre conquistano la promozione dalla Serie C alla Serie B2 maschile il Park Tennis Club e l'ES Tennis Academy. Il Park Tennis Club festeggia inoltre la doppia promozione portando in Serie B2 anche la compagine femminile.



Coppe Autunnali e l'entusiasmo del circuito TPRA

Spazio anche alle tradizionali Coppe Autunnali, che hanno registrato le affermazioni del Baiardo A nella Coppa Bonici Lim 2.6 Maschile, de La Fattoria nella Coppa Mista Lim 3.3, del Finale A nella Coppa Raffo Lim 3.2, del Bogliasco B nella Coppa Corradi Lim 2.8 e del Manesseno nella Coppa Over 45 Lim 3.4. Nelle varie categorie della Coppa Wingfield festeggiano il TC Cavi (Lim 3.4 Maschile), il TC Pegli (Lim 3.4 Femminile), il TC Genova (Lim 4.3 Maschile) e il TC Ceriale (Lim 4.3 Femminile). Nelle giovanili autunnali si sono distinti il Finale A (Under 10 Maschile e Under 14 Lim 3.3 Maschile), la Taggese (Under 14 Lim 3.3 Femminile), il circolo MTTF nella Coppa Marco Preti Under 16 Lim 4.1 Maschile, il Play Tennis nella medesima coppa al femminile e il circolo Finale nell'Under 18 Maschile.

Infine, il circuito amatoriale TPRA vedrà premiati i piazzamenti nazionali del TC Genova "Peanuts", 2° classificato nella Coppa Italia Femminile Categoria Oro, del Park Tennis Club, 3° classificato nel Master Nazionale di Categoria Oro Maschile, e del BB Tennis, 2° classificato nella Categoria Argento Misto di Pickleball. Un momento di applausi speciali sarà dedicato a Roberto Dall'Aste Brandolini (classe 1939) del TC Sarzana, insignito del "Premio Passione TPRA" per aver disputato ben 10 tornei e la Coppa Italia nella medesima stagione.







I numeri premiano la Fitp Liguria

Il recente “monitoraggio Coni-Fns-Dsa” ha certificato il sorpasso della FITP sulla FIGC. Gli atleti tesserati della Federazione Italiana Tennis e Padel sono 1.162.477 atleti (20,2% del totale federale), con 685.314 uomini e 477.163 donne. Il Calcio si ferma a quota a 1.123.054 (19,5%). La Liguria è una delle nove regioni che contribuisce maggiormente al primato ottenuto a livello nazionale, con la FITP prima per numero di atleti tesserati e seconda per numero di società affiliate.

“Con i suoi oltre 35mila tesserati la Liguria contribuisce fattivamente al primato nazionale raggiunto dalla FITP - spiega Andrea Fossati, presidente FITP Liguria - I numeri della nostra regione sono tutti in crescita e rappresentano il risultato del grande lavoro di squadra portato avanti negli anni da dirigenti, tecnici e circoli che hanno saputo consolidare un sistema capace di valorizzare l'attività sportiva sul territorio”.



In Liguria, oggi sono 159 i circoli affiliati, con 500 tornei agonistici che hanno registrato l’annuale partecipazione di più di 30 mila atleti nel 2025. “E, a questi numeri importanti si aggiungono anche quelli del mondo TPRA che ha fatto registrare oltre 10mila partecipanti confermando una passione sempre più diffusa per il tennis e il padel. Senza contare il crescente entusiasmo che si sta registrando intorno al pickleball, l’ultimo arrivato in casa FITP, e anche l’attenzione della federazione nel settore degli esport con tornei dedicati a tutte le categorie di videogiocatori - sottolinea ancora il presidente Fossati - La Liguria si distingue anche sul fronte dei grandi eventi internazionali: l’Aon Open Challenger rappresenta ormai un appuntamento consolidato e di prestigio nel calendario sportivo regionale che ogni hanno porta a Genova nomi di alto livello e tantissimi appassionati. Un modello organizzativo che ha contribuito a fare da motore propulsivo anche per la nascita di nuovi tornei di alto livello, come il De Wave Open Challenger, che al suo debutto ha raccolto un importante consenso sia tra il pubblico sia tra i partecipanti. Tutti aspetti - conclude Fossati - che certificano non solo la solidità del movimento regionale, ma anche la capacità della Liguria di affermarsi come territorio strategico per la crescita dell’intero settore”.

Un percorso di crescita frutto di un grande lavoro di squadra. “Il vero punto di forza del nostro Comitato è la squadra: un gruppo affiatato che lavora all’unisono, dove ogni dirigente porta avanti la propria delega con competenza, passione e piena autonomia. Da oltre 15 anni rappresentiamo la Federazione sul nostro territorio, garantendo una continuità e una solidità che considero un patrimonio di inestimabile valore per tutto il nostro movimento sportivo. Desidero ringraziare il vicepresidente Davide Galletto che segue i campionati a squadre, i consiglieri Matteo Repetto per l’attività giovanile, Francesco Giordano per il calendario, l’attività e i TPRA, Annalisa Bona per il padel, Paolina Bertagnon per il padel e il pickleball, Roberta Piagneri per il pickleball e il coordinamento con la segreteria, Alberto Papone per la segreteria e la tesoreria, Vincenzo Sasso per i veterani e il wheelchair, i delegati provinciali Enrico Casareto (Genova), Silvano Martella (Imperia), Pieraldo Canessa (La Spezia), Andrea Del Giudice (Savona) e Alessandro Mozzi (Tigullio)”.

LA PREMIAZIONE 2026

Coppe Autunnali 2025/2026

Coppa Bonici Lim 2.6 Maschile: Baiardo A

Coppa Mista Lim 3.3: La Fattoria

Coppa Raffo Lim 3.2: Finale A

Coppa Corradi Lim 2.8: Bogliasco B

Coppa Over 45 Lim 3.4: Manesseno

Coppa Wingfield Lim 3.4 Maschile: TC Cavi

Coppa Wingfield Lim 3.4 Femminile: TC Pegli

Coppa Wingfield Lim 4.3 Maschile: TC Genova

Coppa Wingfield Lim 4.3 Femminile: TC Ceriale

Under 10 Maschile: Finale A

Under 14 Lim 3.3 Maschile: Finale A

Under 14 Lim 3.3 Femminile: Taggese

Coppa Marco Preti Under 16 Lim 4.1 Maschile: MTTF

Coppa Marco Preti Under 16 Lim 4.1 Femminile: Play Tennis

Under 18 Maschile: Finale

Campionati Regionali a Squadre 2026

Over 55 Regionale 2026: DLF Genova

Campionati Italiani a Squadre

Under 16 Femminile: Park Tennis Club – 1° Classificato

Under 12 Maschile: TC Finale – 3° Classificato

Under 14 Femminile: Santa Margherita – 3° Classificato

Ladies 40 Nazionale: Play Tennis – 3° Classificato

Campionati Italiani Individuali

3ª Categoria: Luca Rainero – Campione Italiano in Singolare

Under 11 Femminile (Singolare): Margherita Banchero – Campionessa Italiana in Singolare e Vicecampionessa in Doppio

Under 12 Maschile (Doppio): Ascanio Castellana – Campione Italiano in Doppio e Vicecampione in Singolo

Under 14 Femminile (Singolare e Doppio): Giorgia Lanza – Vicecampionessa in Singolare e Doppio

Under 15 Femminile (Singolare): Viola Severi – Vicecampionessa in Singolare

Under 15 Femminile (Doppio): Victoria Lanteri Monaco – Vicecampionessa in Doppio

Over 70 Femminile: Maria Marcon – Campionessa Italiana in Singolare

Padel Under 18 Maschile: Pietro Giovannini – Campione Italiano

Pickleball (Campionati Italiani Singolare): Stephanie Scimone – Campionessa Italiana in Singolare

Eventi Nazionali e Internazionali

Mondiali Over 40 a Squadre: Annalisa Bona – Campionessa Mondiale

Mondiali Over 40 a Squadre: Alice Botto – Campionessa Mondiale

Winter Cup Under 12 a Squadre: Ascanio Castellana – Campione Europeo

Winter Cup Under 12 a Squadre: Andrea Dalla Giovanna – Capitano

Trofeo Kinder Master Nazionale: Tommaso Marchione – Campione Under 9

Trofeo Kinder Master Nazionale: Margherita Toso – Campionessa Under 12

Campionati Mondiali Under 14 Femminile a Squadre: Giorgia Lanza – Campionessa Mondiale

Premi TPRA

Coppa Italia 2025 Femminile Cat. Oro: TC Genova (Peanuts) – 2° Classificato

Premio Passione TPRA: Roberto Dall'Aste Brandolini (Classe 1939 – 10 tornei TPRA e Coppa Italia disputati nel 2026)

Pickleball - Master Nazionale Coppa Italia TPRA a Squadre 2026: BB Tennis – 2° Classificato Cat. Argento Misto

Master Nazionale Coppa Italia TPRA a Squadre 2026: Park Tennis Club – 3° Classificato Cat. Oro Maschile

Promozioni Importanti 2026

Da B1 ad A2 Femminile: Santa Margherita

Da C a B2 Maschile: Park Tennis Club, ES Tennis Academy

Da C a B2 Femminile: Park Tennis Club