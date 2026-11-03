Atletica Arcobaleno | Podio Tricolore e Record Ligure: la super prestazione di Edoardo Casale

Ci sono giornate che anche i tecnici "esperti" registrano sul calendario con un buon numero di asterischi…

Beh, sicuramente questa prima domenica di novembre ha portato note positive in casa di Sergio Lo Presti, da sempre significativa figura di riferimento nel panorama del fondo e mezzofondo ligure, e non solo.

Grande soddisfazione per l’ottima prova dello junior Edoardo Casale, che ha portato la canotta dell'"Arcobaleno" sul terzo gradino del podio ai Campionati Italiani di Mezza Maratona, alle spalle dei titolati atleti lombardi Pietro Ruga e Gabriele Licini. Per Edo si è trattato di una gara molto attenta nella distribuzione dello sforzo, corsa con l'obiettivo di stampare un crono da 1h12'. All’arrivo il riscontro recita 1h11'10": una prova top che gli frutta anche la nuova miglior prestazione ligure di categoria all-time.

Ci spostiamo poi nel Tigullio, dove si è svolta la "TIGULLIO RUN", corsa su strada su un percorso di circa 10 km, con una doppietta firmata da altri due allievi di Sergio Lo Presti:

Tommaso Arena si è imposto nella classifica generale, coprendo la distanza nel tempo di 34'19". Alle sue spalle Alessio Gatti (Atletica Levante) e Nicola Vanni (Team 42195).

L’allievo Francesco Riccardi è giunto al traguardo in 13ª posizione assoluta con il tempo di 38'08", conquistando la vittoria di categoria.