Freddo in arrivo? Riscalda la tua casa risparmiando: su Climaguru.it il meglio del riscaldamento al miglior prezzo

Quando le temperature scendono, la casa torna a essere il rifugio più prezioso. È il momento giusto per scegliere con cura il proprio sistema di riscaldamento, e Pezzuto Idro Termo Clima, realtà storica del settore idro-termo-sanitario con oltre 55 anni di attività, mette a disposizione su Climaguru.it, il proprio e-commerce ufficiale, una selezione completa di soluzioni per scaldare ogni ambiente.

Dalle caldaie a condensazione di ultima generazione alle stufe e inserti di design, passando per le pompe di calore ad alta efficienza, i radiatori, fino ai sistemi di termoregolazione smart e valvole termostatiche per ottimizzare i consumi stanza per stanza. Su Climaguru.it privati e professionisti (installatori e manutentori) possono trovare oltre 60.000 prodotti in pronta consegna dei migliori brand del settore, spediti in tutta Italia direttamente da un polo logistico di 10.000 mq. Per l’installazione, naturalmente, è sempre consigliabile affidarsi a un installatore qualificato.

Il calore giusto è anche una questione di benessere e di prestazione: per questo Climaguru.it sostiene diverse realtà sportive, nella convinzione che le stesse condizioni ideali che rendono perfetta una casa, temperatura, comfort e aria, siano anche quelle che permettono a un atleta di dare il meglio di sé.

Per affrontare l’inverno con serenità, Climaguru.it riserva ai lettori uno sconto esclusivo su tutti i prodotti: basta inserire il codice VOLLEYCLIMA2 al momento dell’acquisto.

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