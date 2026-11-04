Giudice Sportivo | Serie D. Due giornate di stop per i mister Ponte e Careggio, piccola multa per l'Imperia

GARE DEL 31/10/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PONTE GIULIO (FEZZANESE)
Per avere persona presente in panchina protestato con eccessiva veemenza nei confronti del Direttori di gara il quale, non riuscendo ad identificare il colpevole,notificava il provvedimento di espulsione all’allenatore.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CIRILLO ANDREA (ASTI)
AMMONIZIONE (III INFR)
ISOLDI VINCENZO (ASTI)
AMMONIZIONE (II INFR)
MASAWOUD MORO (ASTI)
CAMPANA ALESSANDRO (FEZZANESE)
CORRADO MATTIA (FEZZANESE)
GARE DEL 1/11/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA Euro 100,00
IMPERIA CALCIO SRL
Per avere, propri sostenitori, durante il secondo tempo, introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico ( nº1 fumogeni ) che veniva lanciato all'interno del terreno di gioco.
ALLENATORI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CAREGGIO PAOLO (BORGOSESIA CALCIO)
Per proteste nei confronti del Direttore di gara espresse con eccessiva veemenza.
AMMONIZIONE (II INFR)
GARDINI ALDO (CELLE VARAZZE F.B.C.)
AMMONIZIONE (I INFR)
SECONDO RICCARDO (BIELLESE 1902)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GUZMAN FRANCESCO (LASCARIS 1954 ASD)
Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
DELLEPIANE LUCA (LIGORNA 1922)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
DI CESARE FACUNDO ARIEL (BIELLESE 1902)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CIRIO EDOARDO (ALESSANDRIA CALCIO1912 US)
GIOVANE LORENZO (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)
FIUMANO FILIPPO (BORGOSESIA CALCIO)
ACCORSINI LAPO (LASCARIS 1954 ASD)
NENCI OMAR (MILLESIMO CALCIO)
COSTANTINO DENNIS (SANREMESE CALCIO SSD A RL)
ROTA ARENSI (SANREMESE CALCIO SSD A RL)
AMMONIZIONE (VII INFR)
ZANON MANUEL (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)
AMMONIZIONE (III INFR)
MATALONI GABRIELE (CELLE VARAZZE F.B.C.)
CASAZZA GABRIELE (CHISOLA CALCIO)
PEREIRA LOPEZ LEONARDO LUIZ (CHISOLA CALCIO)
SCANNAPIECO PAOLO (LIGORNA 1922)
CHIWISA MANNAH (VALENZANA MADO SSD.AR.L.)
AMMONIZIONE (II INFR)
ALFIERO VINCENZO (ALESSANDRIA CALCIO1912 US)
BENEDETTO FABIO (ALESSANDRIA CALCIO1912 US)
MELANI ANDREA (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)
GOZZO LUCA (DERTHONA FBC 1908)
BRESCIANI NICOLA (IMPERIA CALCIO SRL)
CESCHIN MATIAS (LASCARIS 1954 ASD)
SAVVA ERIC (LASCARIS 1954 ASD)
TOTARO EDOARDO (MILLESIMO CALCIO)
CHESHMEDJIEV KONSTANTIN (SANREMESE CALCIO SSD A RL)
ATTUONI ALEXANDER (SESTRI LEVANTE 1919 S.R.L)
AMMONIZIONE (I INFR)
ARTIGLIA EDOARDO BRUNO (DERTHONA FBC 1908)
SCALZI FILIPPO (DERTHONA FBC 1908)
ACHINO ALESSANDRO (LASCARIS 1954 ASD)
CENA LUCA (LASCARIS 1954 ASD)
VANEGAS BOZZA ANDREA (LASCARIS 1954 ASD)
MICCOLI MATTEO (LIGORNA 1922)
VILLAR RODRIGUEZ RICARDO J (MILLESIMO CALCIO)
ISLAM FAHAMEDUL (SESTRI LEVANTE 1919 S.R.L)