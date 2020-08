Calcio. Prima uscita dopo il ripescaggio per il Vado, alle 18:30 arriva il Pietra Ligure

Sarà un'amichevole interessante sotto molteplici aspetti, quella che, nell'ormai orario canonico delle 18:30 (al "Chittolina"), metterà di fronte il Vado e il Pietra Ligure.

I rossoblu di Tarabotto sono reduci dalla doppia vittoria contro Borzoli e Sestrese e, soprattutto, la notizia del ripescaggio in Serie D. Una novità fondamentale per lo sviluppo del mercato rossoblu, dato che a breve il ds Sonetti e il club dovrebbero annunciare ulteriori colpi in entrata.

Attenzione però a non abbassare la guardia contro i biancazzurri di Pisano, alla ricerca di un profondo e radicale riscatto, dopo l'ultimo campionato ricco di difficoltà.

Sarà anche la prima uscita di un certo calibro, contro un avversario di alto profilo come il Vado: l'occasione migliore per mettere subito alla prova una rosa profondamente rinnovata.

Livescore e webcronaca su Svsport.it