Calcio, Vado. Chiamata in Rappresentativa Under 17 per Francesco Bonanni

Buone notizie per la società Vado F.C. 1913 che può gioire per la convocazione di un tesserato del proprio Settore Giovanile Scolastico in una Rappresentativa Nazionale.

Il centrocampista Francesco Bonanni (classe 2005) è stato infatti selezionato dalla Rappresentativa Nazionale Under 17 della LND per partecipare al 36° Trofeo Shalom, che si svolgerà in provincia di Benevento dal 2 al 5 settembre 2021. I ragazzi convocati dall’allenatore Calogero Sanfratello dovranno trovarsi domenica 29 agosto, entro le ore 15.00, al raduno stabilito a San Leucio del Sannio presso Villa Merici. Alla manifestazione prenderanno parte anche i pari età di Campobasso, Crotone, Foggia, Juve Stabia e Napoli.