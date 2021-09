Giudice Sportivo, Coppa Liguria. Tre turni di squalifica per Brahi, Bella e Schievenin

GARE DEL CAMPIONATO COPPA LIGURIA

GARE DEL 18/ 9/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ABELI DANIEL (FEGINO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

BONANNO PIETRO (CAMPESE F.B.C.) LEBOLE FEDERICO (FEGINO)

MACCIO LORENZO (MASONE) PISCITELLI FILIPPO (MASONE)

SORBARA MANUEL (MASONE) GJOKA RAMADAN (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

COSTANTINO MATTEO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA) OBINO LUCA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

BERNARDO LUCA (FEGINO) CASANOVA ELIO (FEGINO)

MIRABELLI ALESSIO (FEGINO) PASTORINO MARCO (FEGINO)

TURRINI NICCOLO (MIGNANEGO) BECCIU DAVIDE (MULTEDO 1930)

GIULIANINO ALESSIO (MULTEDO 1930) SHAHAJ MARTIN (OLIMPIC 1971)

DONADINI GIANLUCA (PRA F.C.) MARCHELLI LUCA (PRA F.C.)

GARE DEL 19/ 9/2021

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 19/ 9/2021 NUOVA OREGINA S.R.L. - MURA ANGELI

Il G.S.

⦁ Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe;

⦁ Atteso che, dal medesimo referto emerge che il calciatore della Società NUOVA OREGINA, DI VIA Yuri, ha preso parte alla gara subentrando al minuto 22 del s.t.;

⦁ Rilevato che il calciatore DI VIA Yuri non risulta essere stato tesserato, in quanto il trasferimento non risulta trasmesso dematerializzato con firma elettronica e quindi, tale fatto, pone il calciatore in posizione irregolare;

⦁ Visto il combinato disposto dei commi 1 e 6, lett. a) dell'art. 10, del CGS, il quale prevede la sanzione della perdita della gara per 0-3 per la società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che, comunque, non abbiano titolo per prendervi parte, salvo il miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria;

⦁ Richiamato l'art. 65, comma 1 lett. d) del CGS;

⦁ Atteso che la gara in epigrafe si è conclusa con il risultato di 2 -1 in favore della società MURA ANGELI;

DISPONE

⦁ Di assegnare la sconfitta nella gara in questione alla società NUOVA OREGINA S.R.L. con il punteggio di 0 - 3;

⦁ Di infliggere per tale episodio la squalifica per 2 giornate al calciatore DI VIA Yuri, a decorrere dalla data del suo eventuale tesseramento;

⦁ Di infliggere l'inibizione fino al 14ottobre 2021 a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società NUOVA OREGINA, Signor GALLITTO Paolo, sanzione che comprende le condotte tenute in occasione dello svolgimento della gara consistite nell'aver proferito ripetutamente espressioni blasfeme;

⦁ Di infliggere l'ammenda di Euro 200 alla società NUOVA OREGINA, a titolo di responsabilità oggettiva.

FIRMATO IL SOSTITUTO GIUDICE SPORTIVO

Avv. Filippo Marcenaro

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 NUOVA OREGINA S.R.L.

V.D.G.

Euro 50,00 PONTELUNGO 1949

Ammenda Euro 50 alla Società poiché per la propria negligente condotta consistita nel non aver neppure ancora provveduto a richiedere l'emissione delle nuove tessere per i dirigenti per la stagione in corso, cagionava l'inizio della gara con 27 minuti di ritardo.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 7/10/2021

NATO CLAUDIO (PONTELUNGO 1949)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 14/10/2021

GALLITTO PAOLO (NUOVA OREGINA S.R.L.)

V.D.G.

I AMMONIZIONE DIFFIDA

LUVOTTO DAVIDE (BARGAGLI SAN SIRO) OLIVA MAURIZIO (LETIMBRO 1945)

LAMONICA GIUSEPPE (PRATO 2013)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BRAHI ERGYS (ALTARESE)

Al 27'del s.t., a gioco in svolgimento, spintonava con forza un giocatore della squadra avversaria, senza provocare lesioni

BELLA SALVATORE (ONEGLIA CALCIO)

al 45' del s.t., a gioco fermo, spintonava un giocatore della squadra avversaria rivolgendogli espressioni ingiuriose.

squadra avversaria, senza provocare lesioni.

SCHIEVENIN FABRIZIO (ONEGLIA CALCIO)

Al 41' del s.t., a gioco in svolgimento ma senza la volontà di giocare il pallone, sferrava un calcio alla caviglia di un giocatore della squadra avversaria, senza provocare lesioni.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SALINI LUCA (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

FRANCERI MATTEO (ALTARESE) GRONDA GIACOMO (APPARIZIONE FC)

PELLICCIA GIUSEPPE (BORGO FOCE MAGRA A.F.) MAZZIER GINO (BORGORATTI)

TERRACINI VICARIO GIAN NETTO (BORGORATTI) POMO FEDERICO (CAPERANESE 2015)

CAMOGLI ANDREA (CITTA DI COGOLETO) CAROGLIO FILIPPO (CITTA DI COGOLETO)

COZZI ROBERTO (CITTA DI COGOLETO) SAIA MATTEO (MURA ANGELI)

BALOSSINO ANDREA (NUOVA OREGINA S.R.L.) NEGRO PIETRO (ONEGLIA CALCIO)

VENTUROTTI DAVIDE (PEGAZZANO CALCIO 2015) MACCARONE MATTEO (PRATO 2013)

MICALIZZI SIMONE (PRO PONTEDECIMO CALCIO) CLAUDETT ROCHA DARLYN (SAMPIERDARENESE)

BUCCHIERI GIUSEPPE (SAN DESIDERIO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MENSI LORENZO (APPARIZIONE FC) PELLE ANDREA (APPARIZIONE FC)

SAIDY YANKUBA (APPARIZIONE FC) DELFINO GIORGIO (AURORA CALCIO)

FERRETTI MATTEO (AURORA CALCIO) NAPELLO RICCARDO (BARGAGLI SAN SIRO)

DI CRESCENZO ALESSANDRO (BORGHETTO 1968) PRINZI VINCENZO (BORGHETTO 1968)

SARA PIETRO (BORGHETTO 1968) GONZALON JERICOTH (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

MONTANARI MIRKO (BORGORATTI) LAURINO THOMAS (CELLA 1956)

PROFUMO ALESSIO (CELLA 1956) ROGAI MATTIA (CELLA 1956)

CRUBELLATI CRISTIAN (CITTA DI COGOLETO) DIBENNARDO FABIO (CITTA DI COGOLETO)

LUCCHETTI MASSIMILIANO (CITTA DI COGOLETO) BARBIERI SERGIO (COGORNESE)

MOSTO GIORGIO (COGORNESE) FRUMENTO MATTIA (LETIMBRO 1945)

ODENATO MATTIA (LETIMBRO 1945) SAETTONE SIMONE (LETIMBRO 1945)

VALDORA LUCA (LETIMBRO 1945) GASPARINI LUCA (MAROLACQUASANTA)

PORQUEDDU MARCO (MAROLACQUASANTA) ARROYO ANGULO GERSON JOEL (MURA ANGELI)

GARRE ANDREA (MURA ANGELI) LABATE MARCO (MURA ANGELI)

MILONE ALBERTO (MURA ANGELI) CARCIONE ANDREA (NUOVA OREGINA S.R.L.)

RIZQAOUI EDRIS (NUOVA OREGINA S.R.L.) BELLA SALVATORE (ONEGLIA CALCIO)

PELLEGRINO GILBERTO (ONEGLIA CALCIO) PIPPIA ANDREA (ONEGLIA CALCIO)

STABILE MICHAEL (ONEGLIA CALCIO) ROMEO SIMONE (PEGAZZANO CALCIO 2015)

ALIZERI LORENZO (PONTELUNGO 1949) ANDREIS SEBASTIAN (PONTELUNGO 1949)

PALTRINIERI SIMONE (PONTELUNGO 1949) DRAGO MANUEL (PRATO 2013)

OTTONELLO JACOPO (QUILIANO&VALLEGGIA) SCAFFIDI LALLARO MATTIA (SAMPIERDARENESE)

GUZZO FRANCESCO (SAN BERNARDINO SOLFERINO) RAIMONDO MATTEO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

MARRA FERRARI MATTEO (SAN DESIDERIO) PIRANI GIACOMO (SAN DESIDERIO)

COZZANI NICOLO (SANTERENZINA) GUAZZONI LUCA (SPORTING CLUB AURORA 1975)

ROLLERI TAMBURINI E. (SPORTING CLUB AURORA 1975)





GARE DEL 21/ 9/2021





CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

CLEMENTE NICHOLAS (CARCARESE) BOVE MICHELANGELO (MILLESIMO CALCIO)

MORIELLI RICCARDO (MILLESIMO CALCIO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MANTI TOMMASO (CARCARESE) ARENA FEDERICO (MILLESIMO CALCIO)