“Dance Art Turin”: al Centro Danza Savona numerosi premi e borse di studio

Il Centro Danza Savona diretto da Alessandra Schirripa vince numerosi premi e borse di studio al concorso "Dance Art Turin" al Teatro Alfieri di Asti. Grande entusiasmo per i giovani danzatori savonesi.

La Prestigiosa Giuria Internazionale composta da Cristina Caso European School of Ballet Amterdam, Nicola Biasutti John Cranko Schule Stoccarda, Marie PreuBler Iwanson, Monaco di Baviera, Michele Merola MMContemporary Dance Reggio Emilia, Francesco Curci Pole National Danse Rosella Hightower Cannes ha assegnato:

Per la Danza Classica

Primo Premio Solisti Junior Alessia Incorvaia "Grand Pas Classique"

Terzo Premio Carlotta Tenti con “Harlequinade”.

Per la Danza Contemporanea

Secondo Premio Solisti Junior a Giacomo Cerro "Ellis"

Terzo Premio ad Alessia Incorvaia "An die:::"

Primo Premio Solisti Senior Bakit Zerilli con "Waiting for..."

Primo Premio Duo Senior Giacomo Cerro e Bakit Zerilli con "Manifesto for two"

Secondo Premio Gruppi Junior a "Di grazia e natura"

Primo Premio Gruppi Senior a "Manifesto"

Secondo Premio Composizione Coreografica "Ottoemezzo"

Le coreografie di Danza Classica sono state curate da Ekaterina

Desnitskaia, quelle di Danza Contemporanea e Composizione sono di Alessandra Schirripa

Prestigiose Borse di studio al 100/100 assegnate dalla Giuria per l'Italia e per l'estero fra cui: Iwanson, Monaco di Baviera Pole National Superieur de Dance Rosella Hightower, Cannes MMContemporary dance Company, Reggio Emilia "Artfest 23", Venosa "Contemporary Intensive Winter 23, Milano "Alpi in Danza 23" Lavanderia a Vapore, Collegno.