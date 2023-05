Non ci si crogiola dalle parti di Carcare, nonostante un campionato di assoluto buon profilo.

Il direttore sportivo, Edoardo Gandolfo, ha infatti dichiarato dopo l'ultima partita in casa della Praese come i biancorossi avrebbero potuto chiudere la stagione con qualche punto in più nel proprio carniere.

Ora però tutte le attenzioni si spostano sulla finale di Coppa Italia che, a distanza di tanti anni, potrebbe riportare nella bacheca valbormidese un nuovo trofeo.