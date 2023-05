Calcio, anche il Genoa "dei savonesi" festeggia una promozione: la Primavera torna nella sua "Serie A"

Il fine settimana di tripudio rossoblù genoano non è stato soltanto per i ragazzi guidati da Alberto Gilardino.

Anche per i suoi "vecchi" giocatori della Primavera, quelli lasciati lo scorso dicembre per sedersi sulla panchina della Prima Squadra dopo l'esonero di Blessin e passati "in eredità" ad Alessandro Agostini, è arrivata la promozione e il ritorno dopo "only one year" nella massima serie del campionato di leva.

I Grifoncini, battendo a domicilio il Lanerossi Vicenza per 3-1, hanno ottenuto con un turno d'anticipo la promozione in Primavera 1. Un risultato stagionale che parla anche savonese con le giocate di Riccardo Arboscello, la solidità di Alessio Sarpa e i gol di Alessandro Debenedetti. Ma anche la mano dietro le quinte di Michele Sbravati, vero e proprio "deus ex machina" delle giovanili genoane, e dell'allenatore in seconda Vincenzo Sgambato, ormai finalese d'adozione.

Ora per la formazione guidata dall'ex terzino del Cagliari l'ultimo passaggio col vernissage casalingo tra le mura del "Gambino" di Arenzano alle 15 di sabato 12 maggio dove proseguirà la sfida interna tra bomber, col finalese "Debe" ora a quota 17, superato di una marcatura da Accornero, grazie alla doppietta di quest'ultimo proprio nello scorso turno.