Vecchie glorie... a chi? I protagonisti del calcio dagli anni '80 emozionano sempre allo "Spoturnito 2023"

L'emozione di rivedere in campo tanti volti noti del calcio italiano, dalle ancor agili giocate di classe di Benny Carbone alla leggermente arruginita ma sempre efficace rudezza difensiva dei "Ciccio" Bega e Colonnese. E poi, a suggellare il tutto quasi come un fresco déjà vu di qualche settimana fa, un romantico finale, l'ultima rete di giornata segnata dal dischetto da Mimmo Criscito.

Tante le "vecchie glorie" di Genoa, Inter e Atalanta che sono scese in campo nel pomeriggio di ieri (13 giugno, ndr) a Spotorno portando sul sintetico del Parco Monticello migliaia di presenze in Serie A e centinaia di gol nella seconda edizione del rinnovato triangolare "Spoturnito", preceduto dal confronto tra vecchi protagonisti in maglia biancazzurra spotornese, che alla fine ha visto trionfare, ancora una volta quest'anno, i colori rosso e blu del Grifone.

Tanti i protagonisti del calcio passato: da Gilardino a Gasperini, da Pelizzoli a Raimondi, passando per Onofri, Ruotolo, Beccalossi, Caccia, Sclosa e moltissimi altri; pure fuori dal campo, in particolare legati al mondo genoano come Marco Rossi, Thomas Skuhravy, l'ex vicepresidente Gianni Blondet o l'ex diesse Stefano Capozucca. Anche comici però, con Andrea Possa dei Cavalli Marci, "il Mimo" di Zelig e Antonio Ornano.

Il tutto racchiuso in versione 2023 dalla certosina organizzazione firmata Michele Sbravati e Spotornese Calcio, col sostegno del Comune, ancora una volta dedicata ai compianti Enrico Cucchi, Franco Rotella ed Enrico Ravera, tutti e tre scomparsi a causa di un melanoma.