CALCIO. "SAVONA CUP": BAR DEL COMUNE VINCE LA 6^ EDIZIONE, TAVERNA DEI PECCATORI & HARENA BLANCA KO 4-2 AI RIGORI

BAR DEL COMUNE - TAVERNA DEI PECCATORI & HARENA BLANCA 4-2 dcr (19' Vallone rig., 22' Vezzolla - 34' Puddu, 42' G. Giacchino)

La 6^ edizione della Savona Cup va a Bar del Comune, che supera 4-2 ai rigori Taverna dei Peccatori & Harena Blanca!

4T) SANTONASTASO CALCIA A LATO, FINISCE QUI!

3B) CAROCCI SPIAZZA FERRO, 2-0 BAR DEL COMUNE

3T) ZERO SU TRE PER LA TAVERNA, CALCIA ALTO IL GIOCATORE DEL QUILIANO

2B) FERRO SI OPPONE AL DESTRO DI SCIUTTO, ORA TOCCA A LA PIANA

2T) SBAGLIA ANCHE RIBEIRO PER LA TAVERNA, SI RESTA 1-0

1B) VALLONE A SEGNO DI POTENZA E PRECISIONE, DESTRO INCROCIATO SOTTO IL SETTE, 1-0 BAR DEL COMUNE

1T) ERRORE DI PUDDU CHE SCHEGGIA L'INCROCIO DEI PALI

Inizia Taverna dei Peccatori

RIGORI

FINISCE QUI! LA 6^ SAVONA CUP SI DECIDERA' AI RIGORI! 2-2 NEI TEMPI REGOLAMENTARI!

27' Santonastaso in diagonale calcia centralmente favorendo l'intervento di Filippi

26' riparte la gara, circa cinque i minuti ancora da giocare

23' tensione alle stelle dentro e fuori dal campo, partita momentaneamente sospesa dopo attimi di tensione tra giocatori, pubblico e panchine

22' rosso diretto a Giacchino e Bastoni dopo il fallo del giocatore in maglia rossa sull'attaccante dell'Asti, che ha reagito poi in maniera veemente dopo l'ennesimo fallo subito

21' Bar del Comune a centimetri dal nuovo vantaggio, Carocci di potenza sfiora la traversa

20' finale di partita incandescente, girandola di cambi da una parte all'altra

17' GIACCHINO! IL 2-2 DELLA TAVERNA DEI PECCATORI! Sinistro potente dal limite su cui Filippi questa volta non riesce ad intervenire, parità a otto minuti dal termine

15' l'attaccante della Cairese calcia di potenza spedendo direttamente sopra la traversa

14' si accendono gli animi dopo l'ennesimo fallo subito da Giacchino, punizione Taverna dei Peccatori, pronto Ordisci

12' il destro di Pisano diventa un assist per Giacchino, che in precario equilibrio riesce a girare il pallone verso lo specchio: colpo di reni di Filippi che riesce ad evitare il 2-2, super prestazione del portiere della Spotornese

11' Santonastaso pericoloso su punizione, destro potente che termina non distante dall'incrocio dei pali

9' PUDDU! LA RIAPRE LA TAVERNA! Giacchino sgasa a sinistra, calcia di potenza trovando ancora Filippi, ma sul tap in ci pensa il numero sei in maglia blu a dimezzare lo svantaggio.

7' break della squadra in maglia rossa col destro da fuori di Perrone, sfera deviata prima da Pisano e poi da Ferro, sarà angolo

6' poco spazio per G. Giacchino, l'attaccante dell'Asti è sempre raddoppiato dalla difesa di Bar del Comune

5' Puddu dal limite calcia in diagonale, Filippi copre bene lo specchio negando nuovamente il gol alla Taverna

3' Carocci con il destro sfiora il palo alla sinistra di Ferro, partita subito accesa anche in questo avvio di ripresa

1' Giacchino da posizione defilata calcia in porta, Vallone in scivolata salva sulla linea, Taverna vicina al 2-1

SECONDO TEMPO

FINISCE IL PRIMO TEMPO, DOPPIO VANTAGGIO BAR DEL COMUNE SU TAVERNA DEI PECCATORI & HARENA BLANCA, decidono al momento i gol di Vallone e Vezzolla

26' Ferro con i pugni dice di no a Carocci, sul ribaltamento di fronte ci prova Ribeiro in diagonale, ma la difesa di Bar del Comune riesce a neutralizzare

25' ammonito Vallone per proteste

22' VEZZOLLA! RADDOPPIO BAR DEL COMUNE! Il numero dieci soffia palla sulla trequarti e si invola a tu per tu con Ferro, sassata centrale che porta sul 2-0 la squadra in maglia rossa

20' ammonito Ribeiro, Taverna & Harena in difficoltà dopo un avvio pimpante

19' VALLONE DAL DISCHETTO SPIAZZA FERRO, pallone a fil di palo che porta avanti Bar del Comune, 1-0 alle "Trincee"

18' RIGORE PER BAR DEL COMUNE: Saettone respinge con la mano la sassata scagliata da Perrone, Massa indica il dischetto

17' Saettone commette fallo su Perrone, altra chance dal limite per la squadra in maglia rossa, che ha guadagnato campo in questa seconda metà di primo tempo

16' occasione Bar del Comune con il gran sinistro a giro di Carocci, super parata di Ferro che leva il pallone dall'angolino

14' La Piana se ne va a sinistra, tiro cross che termina direttamente oltre la linea di fondo. Taverna dei Peccatori in controllo della gara, Bar del Comune più di rimessa

12' lo stesso Orsolini è il primo ammonito di questa finale, entrata in ritardo sul solito G. Giacchino, che calcia la punizione da posizione defilata trovando ancora le gambe di un attento Filippi

11' ci prova adesso Orsolini dalla lunga distanza, sfera respinta da Saettone e l'azione sfuma

9' La Piana mette in mezzo un pallone forte e teso che G. Giacchino devia sul primo palo trovando la pronta risposta di Filippi, Bar del Comune ancora non pervenuto in avanti

7' anche Saettone si fa sentire su Vallone, tanto agonismo in campo in questi primi minuti

5' lo stesso G. Giacchino va di potenza, sfera alta

4' Taverna subito a caccia del vantaggio, G. Giacchino a sinistra cerca di seminare il panico tra le maglie avversarie, Vallone in scivolata non fa complimenti e concede punizione.

2' punizione di Ordisci da posizione favorevole, sinistro masticato che termina direttamente sul fondo.

1' si parte! Bar del Comune in maglia rossa, tenuta blu per la Taverna

PRIMO TEMPO

E' tutto pronto alle "Trincee"! Tra pochi minuti prenderà il via la finalissima della 6^ Savona Cup, con Bar Del Comune e Taverna dei Peccatori & Harena Blanca a contendersi la vittoria; nella finalina per il terzo posto, vittoria della formazione Complici & Impresa Edile Petrit Lleshi sulla rivelazione Los Latinos (6-5), che chiudono il torneo con un ottimo quarto posto.

Si giocheranno due tempi da 25 minuti, in caso di parità al fischio finale subito i calci di rigore

Le formazioni :

BAR DEL COMUNE : 1 Filippi, 3 Carocci, 4 Sciutto, 6 Martino, 7 Vallone, 8 Sciutto, 9 Bastoni, 10 Vezzolla, 11 Pesce, 17 Perrone, 22 Intili, 69 Orsolini