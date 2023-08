Calcio, succede tutto nel primo tempo: il test del "Chittolina" tra Vado e Genoa Primavera termina 2-2

VADO - GENOA PRIMAVERA 2-2 (11' Spanu, 45' Codutti - 39' Papadopoulos, 41' Fini)

Finisce qui, 2-2 tra Vado e Genoa Primavera: tutte le reti nel primo tempo, ripresa più spezzettata con sostituzioni e stanchezza a condizionare l'ultima parte di gara

86' Donaggio tenta la stessa soluzione dai venti metri, il pallone non trova il giro giusto e scorre oltre la linea bianca alla sinistra della porta genoana

84' Mele ci prova col destro dal limite, conclusione masticata che termina direttamente sul fondo

75' gioco più spezzettato dopo le tante sostituzioni da una parte all'altra, la stanchezza si fa sentire

68' altro cooling break prima dell'ultimo spezzone di partita, Mancini non risparmia due urli alla propria linea difensiva dopo un'impostazione dal basso forzata

65' debutto per Donaggio, che si posiziona vicino a Lo Bosco. Dentro anche Casazza

57' inizia la girandola dei cambi da una parte all'altra, nel Vado tocca a Ferrieri e Carastro

56' Genoa vicino al terzo gol, Tosi dalla distanza centra il palo, poi Romano non riesce nel tap in trovando la pronta risposta di Fresia

53' azione in verticale dei padroni di casa: l'asse Spanu-Lo Bosco funziona, imbucata per Valagussa che scatta però in fuorigioco

50' Cenci al posto di Capra, si alza Fatnassi al fianco di Lo Bosco

46' si riparte! Tra i pali del Vado Fresia rileva A.Romano, per il Genoa c'è M. Romano al posto di Papadopoulos

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo, 2-2 tra Vado e Genoa Primavera al termine dei primi quarantacinque minuti

45' CODUTTI SEGNA IL 2-2! Ancora da una sgroppata e dal piede di Spanu matura la rete del nuovo pareggio vadese: cross teso arretrato raccolto al volo dall'esterno destro numero due, che calcia di prima trovando anche la sfortunata deviazione di un difensore genoano che beffa Calvini

41' RADDOPPIO DEL GENOA! In affanno la difesa del Vado, combinazione veloce palla a terra che porta Fini, servito da Bornosuzov, ad appoggiare il pallone in rete a porta praticamente sguarnita.

39' LO SEGNA PAPADOPOULOS IL GOL DEL PAREGGIO! Mezzo esterno mancino che si infila sotto il sette, nulla da pare per il portiere vadese, al "Chittolina" è 1-1

38' sta crescendo la squadra di Agostini: Fini sgasa a destra servendo al centro il solito Shakur, Romano in due tempi compie una gran parata negando l'1-1

35' ci prova da fuori Papadopoulos, pallone un metro a lato della porta difesa da Romano

30' Peretti troppo leggero nel contrasto con Shakur, il numero undici genoano si invola verso l'area avversaria, ma ci pensa Mikhaylovskiy a mettere una pezza anticipando Fini pronto a battere a rete

25' Shakur fermato in offside, nel frattempo Oliva comanda un minuto di pausa per dissetarsi

24' break genoano con Tosi a cercare il taglio in area di Fini, ferma tutto Romano che fa suo il pallone

19' Valagussa vicino al 2-0: schema su punizione tra Dodaro e Lo Bosco, cross sul secondo palo dove l'ex Folgore Caratese e Sanremese cerca il secondo palo spedendo di un soffio sul fondo

15' atteggiamento aggressivo da parte della squadra di Mancini, il Genoa Primavera deve ancora entrare bene in partita

11' SPANU! VADO IN VANTAGGIO! Lo Bosco sulla trequarti gestisce il pallone servendo con i tempi giusti l'esterno mancino, che scatta in velocità bruciando la difesa del Grifone e scaraventando la sfera alle spalle di Calvini

8' avvio di gara equilibrato, padroni di casa in avanti con una punizione dalla trequarti calciata da Dodaro, Calvini fa sua la sfera dopo una deviazione di un compagno di squadra

3' Mancini ripropone il 3-5-2 visto con il Fossano, con Romano in porta al posto di Fresia. Dal primo minuto anche Cannistrà, confermato il tandem d'attacco Capra-Lo Bosco, Donaggio figura per la prima volta in panchina

1' si parte!

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VADO: Romano; Peretti, Cannistrà, Mikhaylovskiy; Codutti, Valagussa, Dodaro, Fatnassi, Spanu; Capra, Lo Bosco

A disposizione : Fresia, Cenci, Donaggio, Capone, Szyska, Carastro, Mele, Casazza, Ferrieri, Rolandi, Calcagno, Bonanni, Pera

Allenatore : Mancini

GENOA PRIMAVERA: Calvini; Scaravilli, Abdellaoui, Issa Algueche, Tosi; Pinto Goncalinho, Palella; Fini, Papadopoulos, Shakur; Bornosuzov

A disposizione : Bertini, Barbini, Sarpa, Pittino, Meconi, Ruci, Arboscello, Pessolani, Romano, Ghiraldello, Consiglio, Natale, Papastylianou