Calcio. Eccellenza, clamoroso al "Gambino": l'Arenzano in dieci stende la Cairese all'ultimo secondo, gialloblu sempre più in crisi

ARENZANO - CAIRESE 2-1 (56' Baroni rig., 96' Rezi - 72' Silvestri)

FINISCE QUI! ARENZANO BATTE CAIRESE 2-1

95' REZI! ARENZANO IN VANTAGGIO! 2-1 AL "GAMBINO"! CLAMOROSA RIPARTENZA ALL'ULTIMO SECONDO! Contropiede micidiale dei padroni di casa, Cairese ancora ko

94' Arenzano a millimetri dal colpaccio in inferiorità numerica: Pesenti, smarcato alla grande da Lupi, calcia il diagonale accarezzando il palo alla sinistra di Scalvini

93' a terra un giocatore dell'Arenzano, finale al cardiopalma al "Gambino"

91' Zunino a un passo dal 2-1: Porta respinge il diagonale di Chiarlone appena entrato, ma il tap in dell'ex Pietra si perde incredibilmente alto

90' sei minuti di recupero

88' tocca anche a Chiarlone tra le file gialloblu, esce Brignone

87' Sogno giù in area dopo un incrocio di gambe con un avversario, era probabilmente più rigore questo dei due precedentemente concessi...

85' Cairese in difficoltà sul piano fisico nonostante l'uomo in più, Arenzano con coraggio in avanti, entra anche Cicirello al posto di un positivo Barisone

82' serpentina di Silvestri che cerca un compagno al limite dell'area piccola, si salva la difesa di casa

80' non si contano più i gialli, ne rimedia uno anche Baroni

75' Facino non sembra più in grado di gestire la partita, a terra un giocatore dell'Arenzano che si stava scaldando, prova insufficiente della terna arbitrale

73' E L'ARENZANO RIMANE ANCHE IN DIECI UOMINI: secondo giallo per Biancato, inerzia del match ora tutta a favore della squadra di Lepore

72' IL PAREGGIO GIALLOBLU! Tap in di Silvestri dopo la respinta di Porta sul penalty calciato da Sogno, al "Gambino" è 1-1

71' RIGORE PER LA CAIRESE: Pirozzi sbilancia Sogno appena entrato in area, Facino anche in questa occasione concede la massima punizione, veementi le proteste dei padroni di casa...

70' D'Arcangelo per Lazzaretti, gialloblu a trazione offensiva per questi ultimi venti di partita

67' Risso continua ad avere la meglio nell'uno contro uno con Gargiulo, destro sul primo palo che Scalvini controlla in due tempi

65' Zunino subito sul taccuino del direttore di gara, cartellino facile per Facino a ogni protesta

63' Lepore aumenta il peso offensivo della squadra: entra Zunino al posto di Garbarino, Cairese con il 4-4-2

59' Calcagno rileva Bruzzone, prima sostituzione della gara ordinata da Corradi, che si è posizionato su una scaletta dietro la panchina biancorossa dopo l'espulsione rimediata a fine primo tempo

58' Tazzer da posizione defilata scalda i guantoni di un attento Porta, la Cairese prova subito a uscire da un torpore in cui letteralmente precipitata nei primi minuti della ripresa

56' BARONI! L'ARENZANO E' IN VANTAGGIO! Il numero cinque spiazza Scalvini dagli undici metri e porta avanti la squadra di Corradi, 1-0 al "Gambino"

55' RIGORE PER L'ARENZANO: Barisone per Biancato che di prima cerca in area Risso, Boveri in ritardo sbilancia l'ex Vado e Facino indica il dischetto

53' inizia ad aprirsi qualche spazio in più da entrambe le parti, nel frattempo vanno a scaldarsi tutti i componenti delle due panchine

52' veloce ripartenza della Cairese orchestrata da Silvestri, pallone appoggiato a Sogno che, col sinistro, calcia centralmente senza creare problemi a Porta

50' Padovan di testa sul cross di Biancato, ma era in fuorigioco il numero sei biancorosso

49' ammonito anche Garbarino, costretto a spendere il cartellino per frenare la corsa di Risso, protagonista fin qui di una gara molto positiva

47' subito un giallo per Sancinito, fallo tattico dopo il pallone perso da Silvestri all'altezza della mediana

46' si riparte al "Gambino"

SECONDO TEMPO

Finisce il primo tempo: pochi spunti e tanto equilibrio, Arenzano e Cairese è ancora ferma sullo 0-0

45'+3' giallo per Barisone, in evidente ritardo su Silvestri, altro piazzato di Sancinito direttamente tra le braccia dell'ex portiere di Finale e Savona.

45'+2' ammonito per proteste anche Biancato

45'+1' Sogno in profondità a cercare Tazzer, Porta in uscita bassa evita guai peggiori

45' quattro minuti di recupero

44' espulso Corradi, doppio giallo per proteste nel giro di dieci secondi. Poco gradito da entrambe le panchine il metro di Facino di Genova

42' continua a collezionare tiri dalla bandierina la squadra valbormidese, ma regge l'urto la difesa di casa, brava a leggere le traiettorie sempre insidiose del regista ex Vado, Albissola e Imperia

40' punizione di Sancinito, pallone tagliato in mezzo che Gargiulo riesce a girare verso la porta trovando anche una deviazione di Baroni, angolo per i gialloblu

38' ammonito Lepore per proteste dopo un fallo di Pellicciari ai danni di Scalvini uscito dall'area per anticipare l'attaccante biancorosso, ci poteva stare il giallo ai danni del giocatore di casa

35' Biancato a centimetri dal vantaggio: mancino a giro dal limite che sfiora il palo alla destra di Scalvini; l'Arenzano, quando si affaccia nella metà campo avversaria, dà sempre l'idea di poter essere pericolosa

33' partita con pochissimi spunti degni di nota: più possesso per la Cairese, ma mancano ancora brio, fantasia e coraggio di rischiare la giocata nell'undici gialloblu

32' Sancinito a metà tra un tiro e un cross, il pallone si perde sul fondo e Porta può far ripartire i suoi

30' Lagorio è il primo ammonito del match, colpito Silvestri all'altezza della trequarti, rimane a terra il centrocampista gialloblu

26' Pellicciari anticipa Scalvini in uscita alzando un pallone pericoloso al limite dell'area piccola, ci mette una pezza la retroguardia gialloblu allontanando la minaccia

24' qualche istante concesso dal direttore di gara per dissetarsi

19' altra azione insistita dell'undici di Lepore, Gargiulo di testa spedisce a lato su cross di Tazzer. Ha preso campo la Cairese in questa fase, ma Lepore tiene alta la guardia sulle possibili ripartenze dei padroni di casa

18' insistono i gialloblu, Sancinito quattro volte di fila dalla bandierina non riesce a trovare la zampata vincente di un compagno, respira l'Arenzano

15' Sogno di tacco libera la corsa di Lazzaretti, che si invola verso la porta preferendo poi appoggiare in mezzo per Insolito, anticipato da un difensore di casa. Troppo altruista l'ex Savona, che aveva modo di calciare a rete da ottima posizione

12' prova a scuotersi la squadra di Lepore, Tazzer e Silvestri duettano sulla destra, traversone dell'esterno ex Gubbio respinto da Bruzzone

8' che occasione per l'Arenzano! Risso se ne va di forza a Boveri e a Gargiulo, Scalvini in uscita chiude lo specchio all'ex Vado. Troppo leggeri i contrasti dei due difensori gialloblu nell'occasione...

7' squadre che si studiano senza alzare eccessivamente i ritmi, la tenuta fisica sarà un fattore importante nell'arco di novanta minuti da giocare in queste condizioni di caldo opprimente

2' subito un paio di note tattiche: Corradi conferma la difesa a tre come nelle passate stagioni, mentre nella Cairese Lepore riparte dal 3-5-2 con Gargiulo braccetto sinistro e il tandem d'attacco Insolito-Sogno

1' si parte! Arenzano in completo bianco con richiami rossoneri, maglia a strisce verticali gialloblu per la Cairese. Caldo sfiancante al "Gambino", temperatura ben oltre i 30 gradi

PRIMO TEMPO

Formazioni:

ARENZANO: Porta, Barisone, Pirozzi, Lagorio, Baroni, Padovan, Bruzzone, Lupi, Pellicciari, Biancato, Risso

A disposizione : Marotta, Damonte, Cosentino, Pesenti, Calcagno, Cicirello, Lupi, Pische, Rezi

Allenatore : Alberto Corradi





CAIRESE: Scalvini; Garbarino, Boveri, Gargiulo; Tazzer, Lazzaretti, Sancinito, Silvestri, Brignone; Insolito, Sogno

A disposizione : Negro, Ponzo, Turone, Facello, La Rosa, Bogarin, Zunino, D'Arcangelo, Chiarlone

Allenatore : Pierluigi Lepore

ARBITRO: Facino di Genova

ASSISTENTI: Mamberto e Di Gangi di Albenga