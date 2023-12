Calciomercato. Annuncio a sorpresa della Baia Alassio Auxilium, ha firmato Praino: "Felice di aver accettato, tante motivazioni mi hanno spinto in giallonero"

Per essere aggiornato in tempo reale sulle notizie di calciomercato CLICCA QUI o iscrivi al nostro canale Whatsapp CLICCANDO QUI

Il nome di Erri Praino stava circolando quasi come un fiume carsico da qualche giorno in merito alle possibili operazioni di mercato fissate per inizio dicembre.

Il blitz decisivo lo ha messo a segno il direttore sportivo Taverna, portando l'ormai ex centrale del Pietra Ligure alla Baia Alassio Auxilium.

"Per prima cosa ci tengo a ringraziare il Pietra Ligure - ha dichiarato Praino - per avermi aspettato fino alla fine. Passo dopo passo ho ritrovato un buon livello di forma, ma la squadra era già stata strutturata ed era difficile trovare spazio.

Cosa mi ha spinto ad accettare la proposta della Baia? Sono tanti gli elementi: ritrovare Enrico Sardo, nell'Albenga insieme vincemmo un campionato all'epoca del presidente Tomatis, e anche Davide Michero, oltre ovviamente a una società e una dirigenza che mi hanno trasmesso un profondo senso di organizzazione.

Devo infatti badare alla cura del mio corpo e allenarmi su un campo in sintetico, avere un fisioterapista e una figura a breve distanza come quella di Michele Benso, rappresentano per me dei fattori determinanti.

In sintesi sono davero contento e convinto ci siano i presupposti per percorrere insieme un tratto di strada ricco di soddisfazioni".