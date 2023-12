Calcio, Finale. Si è dimesso Ivan Monti: "Nella vita bisogna assumersi le proprie responsabilità"

Si chiude questa sera l'esperienza di Ivan Monti sulla panchina del Finale, subito dopo la sconfitta interna contro il Pra.

Il tecnico ha presentato le dimissioni alla società, dimissioni che sono state in seconda battuta accettate.

"Nella vita - spiega il mister - in ogni ambito bisogna essere uomini ed assumersi le proprie responsabilità, qualsiasi sia il proprio ruolo.

Quando determinati episodi negativi si ripetono con costanza non ci si può appellare al caso ed è giusto che il club abbia la possibilità di puntare su un altro tecnico, calibrando anche la campagna di mercato invernale a seconda delle sue esigenze.

Ovviamente sono dispiaciuto, ma il calcio non nasce e non muore oggi. Mi aggiornerò, andrò a seguire tante partite e conto di tornare presto in panchina e non è detto che con il mio non sia un arrivederci".