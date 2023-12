Calciomercato. I gemelli Graziani tornano in Liguria. Il presidente dell'Asti: "Contiamo di chiudere entro domani"

La notizia del ritorno dei gemelli Graziani nel campionato di Eccellenza ligure è ormai assodata, ma la novità di giornata sono le tempistiche che, come confermato da Asti, dovrebbero essere davvero strette.

A confermarcelo è stato il presidente della società biancorossa, fino ad oggi autrice di un campionato egregio nel girone A di Serie D: Tony Isoldi.

"I ragazzi hanno chiesto di poter tornare in Liguria e ovviamente non tratteniamo giocatori controvoglia.

Ci sono due società che si sono fatte avanti con convinzione, questo posso confermarlo.

Le tempistiche? Dovremmo chiudere abbastanza velocemente, immagino tra la serata odierna e la giornata di domani, al momento però non c'è ancora nulla di definito".

Le due società, per etichetta, non citate da Isoldi sono ovviamente la Cairese e l'Imperia, con i valbormidesi che, soprattutto per i tempi particolarmente stretti che si prospettano, appaiono in una. posizione di vantaggio rispetto ai nerazzurri.