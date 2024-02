Weekend a tutto tennistavolo a Varazze, i risultati del Torneo Open

Sabato 3 e domenica 4 febbraio 2024, prima volta a Varazze di un "Torneo Open Interregionale di Tennistavolo", svoltosi presso il palazzetto dello sport, dove si sono dati "battaglia" circa 250 atleti provenienti da molte regioni d'Italia: Piemonte, Lombardia, valle d'Aosta, Toscana, Emilia Romagna, Sardegna, Lazio e naturalmente dalla Liguria.





Quattro i tornei disputati, questi i risultati:

- OVER 5O: 1) Casassa Costantino 2) Mazzocco Fausto 3) Racca Paolo 3) Calabrese Andrea.

- OVER 1000: 1) Vercesi Cesare 2) Degregorio Giulio 3) Marani Matteo 3) Piteglio Fabio.

- OVER 2000: 1) Alessandri Leonardo 2) Lafragola Christian 3) Lattaro Mattia 3) Pagano Giuseppe.

- OVER 4000: 1) Acquistapace Santiago 2) Scarpato Claudio 3) Pareti Francesco 3) Avetrana Stefano.

Tra un servizio a "barcone", una battuta senza alzare la pallina, qualche calcio alle transenne, due urla di troppo è comunque andata alla grande.

Gli organizzatori rivolgono un ringraziamento speciale all'amministrazione comunale, che ha permesso lo svolgimento di questa manifestazione. All’importante manifestazione sono intervenuti il Sindaco Ing. Luigi Pierfederici e il Consigliere Sindaco in Regione Liguria, Avv. Alessandro Bozzano.

Un doveroso ringraziamento anche a tutti gli sponsor per il loro sostegno, allo staff del Tennistavolo don Bosco Varazze, che si è prodigato per farsi che filasse "quasi" tutto liscio. Un pensiero speciale all'arbitro della manifestazione Gianbeppe Cuatto, impeccabile come sempre e alla signora Muraro, che lo ha coadiuvato. E grazie a tutti gli atleti che hanno partecipato.