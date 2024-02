Un grande Samuele Iorio conquista il titolo tricolore. L'atleta del Kombat Team Alassio trionfa a Finale Emilia

L'atleta ventiduenne di kickboxing Samuele Iorio, allenato dalla società sportiva Kombat Team di Alassio, si è aggiudicato ieri a Finale Emilia, per la seconda volta, la cintura di campione italiano K1 alla competizione Next Fight Night, difendendo il proprio titolo nella categoria 60 kg, battendo l'atleta cinese Ko Ying Jang Zhou.

“Una nuova vittoria per Alassio, per la Liguria e per l'Italia nello sport – dichiara Roberta Zucchinetti, presidente del Consiglio comunale di Alassio e consigliere con incarico allo Sport - Questa volta a regalarci questa importante soddisfazione è Samuele Iorio, giovane atleta ventiduenne che ha già dato prova del suo valore vincendo la cintura di campione italiano, che in questa occasione ha così ben difeso. Congratulazioni a Samuele, al suo allenatore Alessandro De Blasi e a tutto il Kombat Team di Alassio, con l'augurio di nuovi importanti risultati per i giovani sportivi che lo animano e che stanno raccogliendo splendidi risultati”.