Panoramica dell'Autofollowing

Le criptovalute vengono scambiate 24 ore su 24, il che rende il trading automatizzato un elemento cruciale per il successo nel mondo moderno. Cryptorobotics è una piattaforma che offre una vasta gamma di strumenti per automatizzare il trading e si distingue tra i suoi concorrenti. Una delle caratteristiche chiave della piattaforma è lo strumento di Autofollowing, che permette ai trader di automatizzare l'esecuzione delle loro strategie di trading con facilità.

Lo strumento di Autofollowing è una combinazione di segnali cripto e l'intelligenza artificiale dei bot. Analisti esperti forniscono segnali ai bot, che operano basandosi su algoritmi di IA per prendere decisioni autonome sull'esecuzione del trading. Questa caratteristica unica dà ai trader la possibilità di automatizzare il loro trading e minimizzare i rischi associati ai fattori umani.

Esaminiamo più da vicino come funziona questo strumento sulla piattaforma Cryptorobotics.

Cos'è l'Autofollowing?

L'Autofollowing è una funzionalità disponibile sulla piattaforma Cryptorobotics che consente l'automazione del trading di criptovalute. Questa caratteristica è stata progettata tenendo in mente la natura veloce del mercato delle criptovalute e la necessità per i trader di avere soluzioni efficienti che aiutino a massimizzare i profitti.

Uno dei vantaggi più significativi della funzionalità Autofollowing è la sua capacità di raccogliere statistiche e generare profitti dai commerci eseguiti. Combina le funzionalità di segnali e robot, offrendo così una soluzione completa per l'automazione del commercio. I segnali forniti da analisti esperti non sono solo informativi, ma subiscono anche un elaborazione automatica da parte del robot di trading.

L'Autofollowing consente agli investitori di ottimizzare la gestione dei loro portafogli. Il robot conduce operazioni di trading automatizzate basate sui segnali forniti, riducendo quindi la necessità di un coinvolgimento attivo nel processo di trading. Questo permette ai trader di concentrarsi sulla pianificazione strategica, prendere decisioni informate e raggiungere i loro obiettivi finanziari con facilità.

L'Autofollowing è uno strumento condotto da un bot di trading alimentato da intelligenza artificiale che riceve segnali da analisti esperti. L'intero ciclo di trading inizia con un'analisi di mercato approfondita condotta dagli analisti, che include l'analisi tecnica e fondamentale. Una volta completata l'analisi, gli analisti forniscono segnali al bot, indicando l'opportunità di aprire un ordine.

Come funziona l'Autofollowing?

L'Autofollowing funziona con i bot IA analizzando i segnali e decidendo automaticamente se aprire o meno una posizione sul mercato. Questo processo garantisce una risposta rapida ai cambiamenti delle condizioni di mercato e riduce l'intervento umano.

La funzionalità Autofollowing ha due opzioni per chiudere le operazioni. La prima opzione permette al trader di chiudere l'operazione a un obiettivo fisso e scegliere tra tre strategie. La seconda opzione prevede la chiusura con una scala e vendita parziale, dove il trader può impostare più obiettivi per completare l'operazione o seguire verso l'ultimo obiettivo.

La gestione delle operazioni è resa più flessibile con la funzionalità "Scala Trailing". Riorganizza il livello di Stop Loss al raggiungimento di ogni nuovo obiettivo, fornendo maggior controllo sul livello di rischio. Questa funzionalità può funzionare sia con le vendite parziali sia con il seguimento verso l'ultimo obiettivo.

Il servizio Autofollowing di Cryptorobotics è facile da usare e può essere adattato alle condizioni attuali del mercato. Gli analisti possono raccomandare parametri per la configurazione, contrassegnati con un'etichetta blu e selezionati di default per semplificare il processo di configurazione.

Come selezionare un canale di Autofollowing?

Eseguire una valutazione approfondita dei canali disponibili e delle loro caratteristiche è un passo cruciale nella selezione di un bot IA per l'Autofollowing sulla piattaforma Cryptorobotics. Si raccomanda di condurre un'analisi dettagliata di ogni bot IA prima di avviare il canale di Autofollowing. Dovreste prendere in considerazione parametri importanti come la percentuale di profitto medio mensile, il numero di segnali/scambi per l'intero periodo, le borse dove vengono generati i segnali, il numero di abbonati e il costo dell'abbonamento mensile o la percentuale di profitto nel modello di condivisione del profitto.

Per scoprire un bot IA, andate alla sezione di Autofollowing sulla piattaforma Cryptorobotics, che presenta una varietà di canali con statistiche riassuntive. I parametri primari di ogni canale permettono di valutare la sua efficacia e idoneità per le vostre esigenze. Selezionando un particolare bot IA, potete osservare statistiche commerciali più complete, come il grafico Win/Loss, le percentuali di realizzazione della strategia, il profitto medio e la crescita del reddito cumulativo, così come i grafici della frequenza dei segnali.

Quando visita la pagina di un canale specifico, troverete statistiche commerciali dettagliate, inclusi i dati dell'anno precedente, la percentuale di scambi riusciti e non riusciti, e grafici che riflettono i parametri chiave dei segnali. Informazioni come l'intervallo di acquisto, gli obiettivi della strategia, lo Stop Loss e altri permettono al trader di valutare più compiutamente il potenziale del bot IA scelto.

La trasparenza e la comprensione di ogni operazione di trading sono assicurate fornendo analisi e statistiche per ogni segnale. Questa analisi dettagliata aiuta i trader a prendere decisioni informate e a selezionare un bot IA che soddisfi i loro requisiti individuali e la strategia di trading. È importante notare che queste informazioni sono disponibili per ogni segnale.

Come iniziare a utilizzare l'Autofollowing?

Per iniziare a utilizzare l'Autofollowing, il primo passo è registrarsi sulla piattaforma. Una volta registrati, effettuate il login e navigate fino alla sezione ALGOTRADING, dove potete selezionare Autofollowing. Da lì, può esplorare i canali di auto-seguimento disponibili e rivedere le loro statistiche, costi e metodi di pagamento. Una volta trovato un canale che soddisfa i vostri requisiti, clicca su di esso e poi su "Iscriviti / Connetti". Dovrete pagare la quota di iscrizione o utilizzare il sistema di Condivisione dei Profitti. Dopo esservi iscritti, aprite la scheda delle impostazioni del canale e, se state utilizzando un abbonamento fisso, cliccate su "Impostazioni".

È importante considerare le raccomandazioni degli analisti contrassegnate con un'etichetta blu. Inoltre, deve specificare la valuta principale per il trading e scegliere il saldo da visualizzare sullo scambio. Impostate la dimensione del lotto o il numero di lotti, aderendo ai principi di gestione del rischio. Se operate su scambio futures, specificate la leva finanziaria massima. Infine, cliccate su "Salva e Inizia" per completare le impostazioni. Con questi passaggi completati, sarà pronti ad utilizzare i bot IA di auto-seguimento, consentendovi di monitorare le strategie selezionate e migliorare l'efficienza dei suoi investimenti.