Calcio a 5, Torneo delle Regioni Femminile. La Liguria pareggia col Molise e ferma la propria corsa

Una serie di intrecci difficili da sciogliere. La terza giornata vissuta dal futsal femminile sulle montagne russe. Tranne la Sardegna, già certa di un posto, le altre sette qualificate ai Quarti hanno penato non poco per proseguire il cammino al TDR.

Girone A – Nella bagarre spunta la Campania che centra il terzo successo, un 2-1 nello scontro diretto con l’Umbria. Lombardo e Zoppo ad inizio secondo tempo hanno dato slancio alla squadra di Iamunno. Il gol di Acquafredda ha reso incandescenti gli ultimi minuti. Ne hanno approfittato le Marche che si sono prese il secondo posto grazie agli otto gol segnati alla Basilicata. Cardone e Mariotti hanno fatto la differenza con due doppiette.

Girone B – Veneto e Lazio rischiano tanto, pareggiano per 1-1 ma alla fine passano entrambe ai Quarti. La terza rete nel torneo di Chiaradia e la firma di Roma in extremis hanno messo la ceralacca alla gara. Bello ma inutile il successo della Toscana per 3-0 sul Bolzano. Doppietta di Tesi che lascia il TDR con quattro reti all’attivo.

Girone C – Il Girone meno tribolato. La Sardegna con i Quarti già in tasca ha rifilato cinque gol alla Sicilia. Tripletta della Virdis che è già a quota cinque nel torneo. Molise e Liguria si fanno molto male impattando per 1-1 vedendo così sfumare una qualificazione più che probabile. Gritti a fine primo tempo ha portato le molisane in vantaggio. Ad inizio ripresa Parrinello ha segnato il pareggio, un risultato che non è più cambiato fino al fischio finale.

Girone D – Uno scontro diretto per il vertice della classifica, per un posto ai Quarti, una partita a scacchi vinta dall’Emilia Romagna per 1-0 sul Piemonte VdA che certo non ha demeritato. Proetto al 15’st ha segnato un gol pesante come un macigno.

Girone E – Un finale così convulso nessuno se lo poteva aspettare. La Puglia ha superato all’ultimo respiro la Calabria per 3-2. La Lombardia non ha lasciato scampo al Trento (6-0). Tre squadre con gli stessi punti anche nella classifica avulsa. I cavilli regolamentari, gol segnati tra le tre Rappresentative coinvolte e poi nell’intero girone hanno portato le pugliesi al primo posto e le calabresi al secondo. Un finale crudele ma lo sport ha sempre bisogno di un vincitore. La Lombardia si è presa i tre punti con cinque marcatrici diverse. La Calabria ha rincorso la Puglia per tutta la partita, ha perso, senza sapere che il gol di Alessi al 13’st, il secondo per le ragazze di Zema, sarebbe stato quello decisivo per il passaggio del turno.