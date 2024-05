Clusone vince la tredicesima edizione dello Sci di fondo on the beach Laigueglia

La stella dell’Inter Evaristo Beccalossi ha dato il via alla tredicesima edizione di “Sci di fondo on the beach”. La manifestazione ludico-sportiva è stata organizzata dall’agenzia Eccoci con il contributo di Bottero Ski e del Comune di Laigueglia col sostegno diverse aziende del territorio e nazionali per aiutare la Fondazione Airc. A salire sul gradino più alto del podio è stata la squadra di Clusone sia nelle gare senior che junior.