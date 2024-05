L'USS Dario Gonzatti conquista il 15° Trofeo Ferraro di nuoto pinnato

L'Unione Sportivi Subacquei "Dario Gonzatti" ricorda, nel migliore dei modi, il prof. Luigi Ferraro, figura di spicco nella storia della subacquea e socio fondatore della prima asd del settore della subacquea, con la conquista del 15° Trofeo Luigi Ferraro. Al termine delle competizioni disputate mercoledì 1 maggio nel complesso natatorio My Sport Village Sciorba, a classifica finale dell'evento, sotto l'egida della FIPSAS e inserita nel palinsesto di "Genova 2024 Capitale Europea dello Sport", vede proprio i padroni di casa totalizzare 3024 punti, frutto di 12 ori, 7 argenti e 4 bronzi, precedendo Domus San Marino e ASD Calypso.



Ecco tutti i risultati ottenuti dagli atleti dell'USS Gonzatti. De Marco Ilaria. 1° 50 m pinne 56.30 ( CET.paralimpica). Becchi Caterina: 2° 400 m pinne 4:33.01, 10° 100 m pinne 59.33, 11° 50 m pinne 28.04, 6° 200 m pinne 2:09.58. Abolafio Lorenzo: 2° 400 m pinne 3:50.74, 6° 200 m pinne 1:50.60. Musso Mattia: 4° 400 m pinne 3:58.26, 7° 100 m pinne 50.08, 8° 50 m pinne 22.85, 9° 200 m pinne 1:53.33. Forno Tommaso: 6° 400 m pinne 4:02.83, 10° 100 m pinne 51.81, 11° 50 m pinne 24.11, 10° 200 m pinne 1:53.82. Serra Beatrice: 1° 400 m monopinna 3:38.39, 2ª 100 m monopinna 46.25, 3ª 50 m monopinna 21.58, 1ª 200 m monopinna 1:40.86. Forno Margherita: 2° 400 monopinna 3:44.40, 6ª 100 m monopinna 50.57, 10ª 50 m monopinna 24.60

5ª 200 m monopinna 1:53.61. Cazzulani Chiara: 3° 400 m monopinna 3:46.68, 4ª 100 m monopinna 46.94, 6ª 50 m monopinna 21.95, 4ª 200 m monopinna 1:46.36. Ambrosetti Giorgia:

4° 400 m monopinna 4:09.59, 8ª 100m monopinna 52.08, 9ª 50 m monopinna 23.54, 6ª 200 m monopinna 1:56.74. Larosa Flavia: 5° 400 monopinna 4:17.98, 10ª 54.90, 11ª 26.55, 7ª 2:00.25. Campanile Marco: 3° 400 monopinna 3:44.64, 11° 100 m monopinna 47.49, 9° 200m monopinna 1:46.30, 9° 50 m monopinna 21.65. Fusto Giuseppe: 4° 100 monopinna 40.51,

10° 50 m monopinna 28.41, 4° 50 m monopinna 22.17, 4° 200 m monopinna 1:38.12.

Massa Giulia: 6° 100 m pinne 1:01.77, 8ª 50 m pinne 28.10, 4ª 200 m pinne 2:16.51.

Barone Carolina: 8° 100 m pinne 1:02.48, 7ª 50 m pinne 28.00, 7ª 200 m pinne 2:18.30.

Petreti Giulia: 7° 100 m pinne 58.45, 10ª 50 m pinne 27.40, 5ª 200 m pinne 2:07.13.

Gentile Beatrice: 8° 100 m pinne 58.57, 8ª 50 m pinne 26.91, 7ª 200 m pinne 2:11.01.

Lucarini Sara: 11° 100 m pinne 1:02.35, 12ª 50 m pinne 28.80. Francone Cristina: 1° 100 m pinne 54.91, 1ª 100 m monopinna 47.19, 1ª 50 m pinne 25.57, 1ª 200 m pinne 2:01.91.

Rinaldo Christian: 1° 100 m pinne 50.87, 4° 50 m pinne 24.18, 1° 200 m pinne 1:51.26.

Ferlin Marco. 10° 100 m pinne 54.12, 7° 50 m pinne 23.65, 4° 200 m pinne 2:05.72.

Crivalli Nicholas: 11° 100 m pinne 54.17, 12° 50 m pinne 24.58, 5° 200 m pinne 2:09.17.

Guidi Enrico: 5° 100 m pinne 49.43. Verdoya Jacopo: 8° 100 pinne 50.28, 10° 50 m pinne 23.39, 8° 200 m pinne 1:52.67. Pozzolo Virginia: 1° 100 monopinna 53.45, 1ª 50 m monopinna 24.09

1ª 50 m pinne 27.49. Zappini Camilla: 2° 100 m monopinna 1:02.87, 6ª 50 m monopinna 28.19

2ª 200 m monopinna 2:26.78. De Marco Elisa: 9° 100 m monopinna 1:07.54, 10ª 50 m monopinna 30.56, 3ª 200 m monopinna 2:41.29. Cappello Arianna: 13° 100 pinne 1:10.29, 9ª 50 m pinne 32.06, 5ª 200 m pinne 2:35.71. STAFFETTA 4×100 PINNE MISTA: 4 Guidi E-Massa G-Abola5ª Cappello Arianna2:35.71fio L-Petreti 3:35.31, 7 Musso M-Becchi C-Fusto G-Marchelli E 3:38.58, 11 Forno T-Gentile B-Gurrieri-Guazzi E 3:46.09. STAFFETTA 4×100 MONOPINNA MISTA: 2 Campanile M-Cazzulani C-Fusto G-Serra B 3:00.64, 4 Guidi E-Ambrosetti G-Verdoya J-Forno M 3:19.59.

Il Trofeo Luigi Ferraro è stato il primo di quattro importanti momento del progetto "Underwater dome", una serie di eventi sportivi ed iniziative a carattere ambientale e culturale che condividono lo stesso «core»: il Mare. La manifestazione segue l’Agenda 2030 “Programma d’Azione per le Persone, il Pianeta e la Prosperità” sottoscritto dai 193 Paesi Membri dell’ONU. Le tappe in sintesi al link https://www.genovasport2024.it/eventi/underwater-dome



Venerdì 28 Giugno 2024, giornata conclusiva, si terrà un workshop a bordo della nave Rhapsody della compagnia GNV, al quale interverranno rappresentanti del mondo dello sport, del tessuto produttivo, della Blue Economy, di enti, aziende e istituzioni accademiche dedite allo studio e alla gestione e tutela dell'ambiente marino. La chiusura ufficiale dell'intera manifestazione avverrà presso la sede della USS Dario Gonzatti, in Via V maggio 2/C, che per tutto il periodo dei vari eventi, accoglierà una mostra multimediale dedicata ai due anniversari (il 60esimo dichiarazione di Presa di possesso dei fondali marini a nome di tutta l'umanità’ fatta all'ONU dalla CMAS - e il 70esimo della Posa del Cristo degli Abissi) e nell’ultima settimana di giugno, organizzerà una serie di Open Day a tema protezione Ambiente Marino e una festa per Celebrare i due importanti Anniversari. A partire dal tardo pomeriggio della giornata di conclusione, Il circolo della Uss Dario Gonzatti diventerà l'hub principale di una serata di networking e comunicazione che coinvolgerà la baia di Sturla e tutte le società sportive coinvolte, offrendo musica ed intrattenimento per atleti, studenti e cittadini. Un abbraccio collettivo per rinnovare il messaggio di protezione per il nostro prezioso mare e sottolineare il messaggio di inclusività e responsabilità sociale che lo sport porta con sé. La manifestazione si propone di essere un'occasione unica per celebrare, imparare e promuovere la consapevolezza ambientale, seguendo gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU in linea con le direttive strategiche del Comune di Genova, della Città Metropolitana di Genova e della Regione Liguria, e vuole avere respiro internazionale, incoraggiando la partecipazione attiva di tutte le fasce della comunità. Al centro dell’Underwater Dome oltre ai valori di sostenibilità ambientale e responsabilità civica, vi è l’intento di promuovere lo sport come strumento per la coesione ed il coinvolgimento sociale.

Il "Trofeo Luigi Ferraro" e il progetto "Underwater dome" sono inseriti nel programma di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, progetto che gode del patrocinio di Ministero per lo Sport e i Giovani, Ministero del Turismo, Enit, Sport e Salute, Coni, Cip, Ussi.