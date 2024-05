Loano. Il 16 maggio scatta la quindicesima edizione del Trofeo dei Cral

Dal 16 al 18 maggio si terrà a Loano la 15^ edizione del Trofeo dei Cral di Torino. L'evento gode del patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Durante i giorni del Trofeo si svolgeranno tornei di bocce, calcio “a 7”, tennis e padel. Il torneo di bocce si disputerà presso il bocciodromo di via Alba dal 16 al 18 maggio; i tornei di tennis e padel presso il circolo del tennis e la Padel Arena nelle stesse date; il torneo di calcio, invece, per esigenze organizzative verrà disputato a Pietra Ligure il 17 e 18 maggio. Nelle quattro sedi di gara si contenderanno il trofeo circa 220 atleti (suddivisi in cinque squadre di bocce, sei di calcio e venti formazioni di padel, oltre a una cinquantina di tennisti) tutti appartenenti ai Cral aziendali torinesi di alcune società assicurative, banche, aziende municipali, di telefonia e di altri settori. La manifestazione è organizzata dal Circolo Unicredit Torino in collaborazione con il Comitato Interaziendale Cral di Torino ed è arrivata al suo quindicesimo anno: la sua formula, ormai consolidata, prevede come sempre la disputa di quattro tornei che vedono coinvolti i soci e i familiari dei vari circoli, tutti “pronti a sfidarsi nelle varie discipline, ma tutti consapevoli di trascorrere tre giorni di amicizia e sport. Questo è lo s